Waarom roken in de auto 27 keer ongezonder is dan roken in huis

In Wallonië wordt het verboden te roken in een auto als daar ook kinderen bij zitten. Een sigaret opsteken in de wagen is nóg een pak ongezonder dan in een huis of ander lokaal. De inzittenden worden blootgesteld aan 27 keer hogere concentraties kankerverwekkende stoffen. "Alleen al daarom moet dit rookverbod uitgebreid worden naar Vlaanderen", zegt Stichting tegen Kanker.

Een duidelijke boodschap: (passief) roken is voor iedereen ongezond. "Maar in een besloten, kleine ruimte, zoals een wagen, liggen de concentraties kankerverwekkende stoffen veel keren hoger", legt Suzanne Gabriëls van Stichting tegen Kanker uit. "Het raampje openzetten lost niets op. Kinderen zijn extra gevoelig voor meeroken, omdat ze sneller ademen en omdat hun immuunsysteem, longen en luchtwegen nog volop in ontwikkeling zijn."

"Baby's die meeroken, zijn veel vatbaarder voor wiegendood", zegt Hedwig Verhaegen van Kom Op Tegen Kanker. "Passief roken is één van de belangrijkste oorzaken voor plots overlijden in het eerste levensjaar. Het risico op long- en hersenvliesontstekingen stijgt, astma kan verergeren of uitgelokt worden. Op latere leeftijd is de kans op kanker en hart- en vaatziekten groter. Zwangere vrouwen lopen het risico op een vroeggeboorte. Door de schrijnende risico's van meeroken in een auto moet de overheid tussenkomen. Kinderen kiezen er niet voor om in de auto bij een roker te stappen. Én ze kunnen niet beslissen uit te stappen."

Uit een recente bevraging door Stichting tegen Kanker blijkt dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor zo'n rookverbod. "93% is voorstander. Zelfs bij rokers is 88% vóór."