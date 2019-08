Waarom optimisten beter slapen dan pessimisten en wat je daar zelf aan kan doen Margo Verhasselt

09 augustus 2019

14u01 1 Fit & Gezond Lig je vaak nog heel wat nachten te woelen en is het glas altijd eerder halfleeg dan halfvol? Dan ben je waarschijnlijk eerder wat pessimistisch ingesteld. Daar is in principe niets mis mee, alleen toont een onderzoek nu wel aan dat positieve denkers over het algemeen beter slapen.

De universiteit van Illinois deed onderzoek bij 3.500 mensen tussen de 32 en 51 jaar, zij kregen een vragenlijst met positieve en negatieve beweringen voor zich. Op stellingen als ‘ik ben optimistisch over mijn toekomt’ en ‘zaken gaan bijna nooit zoals ik het wil’ moesten ze een score geven van 6 tot 30.

Onderzoekers onderzochten de slaapkwaliteit van de deelnemers, hoe lang ze sliepen, bekeken hoe vaak ze last hadden van insomnia en hoe snel ze de slaap konden vatten. Wat bleek? Zij die hoger scoorden op de optimismetest zouden over het algemeen beter slapen. Zo zouden optimisten tussen de zes en negen uur per nacht in dromenland vertoeven en minder last hebben van slapeloosheid.

Maar hoe komt dat nu?

Het onderzoek kan niet exact aantonen waarom optimisten nu juist beter slapen dan pessimisten maar stress zou vooral een grote boosdoener zijn. Zo zou een positief ingesteld persoon beter met stress kunnen omgaan en dat staat dan weer rechtstreeks in verband met je slaapkwaliteit.

Psychologe en slaapexpert Annelies Smolders, die het boek Start to sleep schreef en een online slaaptraining ontwikkelde, legt uit dat de verklaring eigenlijk heel logisch is. “De mensen die ik in mijn praktijk zie, of die online bij mij aan de slag gaan, dat zijn bijna nooit rustige zieltjes. Zij vermelden dat ze naast hun slaapproblemen ook veel piekeren en panikeren, dus die twee gaan zeker hand in hand. Iedereen moet inslapen en eigenlijk worden we om het uur wakker, dat is iets wat goede slapers vaak niet beseffen.”

“We hebben dus eigenlijk in onze slaap allemaal zo nu en dan een wakker momentje. Alleen gaat een pessimist daar vaak niet goed mee om, zij gaan zich daarover opwinden, beginnen te panikeren en trainen zichzelf zo onbewust in chronisch slecht slapen. Ze maken zich er een punt van dat het niet lukt. Vanuit hun pessimisme vinden ze het niet normaal dat ze weer wakker zijn, of ze maken zich boos op hun partner die naast hen ligt te woelen of te snurken. Bij optimisten zie je daarentegen veel meer de houding van ‘het is wat het is’ en die mensen maken dan ook minder stresshormonen aan.”

Smolders geeft drie snelle tips voor slechte slapers :

1. Denk aan iets neutraal: herhaal het eerste woord dat in je opkomt en niets met slaap te maken heeft, zoals het woord ‘bloempot’. We denken allemaal continue aan iets, probeer jezelf af te leiden van het feit dat je ligt te woelen.

2. Sta op: ga even Netflixen, wandel even rond in je woning, verzet je gedachten. Laat je frustraties even achter je.

3. Ga later naar bed: kruip pas echt onder de wol wanneer je écht moe bent, dan val je meteen in slaap en blijven frustraties weg.