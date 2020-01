Waarom onze baby’s meer moeten bewegen LDC

27 januari 2020

14u41

Bron: The New York Times 0 Fit & Gezond Dat we te veel neerzitten en meer moeten bewegen, weten we allemaal. Maar blijkbaar mogen zelfs onze baby’s wat vaker rollen, kruipen of in het rond schoppen. Kleintjes die dit te weinig doen, hebben meer vet rondom hun middel.

Eind vorig jaar trok de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog aan de alarmbel: meer dan 80% van de schoolgaande jeugd krijgt blijkbaar niet voldoende beweging. En dat is erg gevaarlijk voor hun gezondheid. Zo is een fysiek actieve levensstijl niet alleen belangrijk voor het hart, spieren, ademhaling, botten en gewicht, maar veel bewegen zou ook een positieve invloed hebben op de cognitieve ontwikkeling.

Over baby’s is daarentegen heel weinig geweten. Bestaat er ook een verband tussen hun motoriek en hun gewicht? Wetenschappers van de Johns Hopkins University, Duke University en Medical University of South Carolina gingen op onderzoek uit en schreven hun bevindingen neer in het tijdschrift Obesity.

Goed gemonitord

Voor de studie werden meer dan 500 jongens en meisjes onderzocht. De baby’s hadden een gevarieerde sociaal-economische achtergrond en kregen een bezoek van het wetenschapsteam toen ze 3, 6, 9 en 12 maanden oud waren. Op die momenten werden de kinderen gewogen en werd hun lichaamsvet opgemeten. Na dit bezoek moesten de baby’s 4 dagen lang een monitor dragen om hun bewegingsactiviteiten te meten.

De werking van die monitors is niet waterdicht, erkent Sara Benjamin-Neelon, hoofdauteur en professor aan de Johns Hopkins Universiteit. “Die toestellen registreren, wanneer een baby met z’n beentjes stampt of begint te rollen”, zegt ze. Het nadeel? Wanneer een ouder een kind oppakt of in de lucht zwiert, merkt het apparaat ook een beweging op.

Daar hebben Benjamin-Neelon en haar team zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden. Ook dan zagen ze duidelijke patronen bij de bewegingen van de baby’s. “Hoe ouder ze worden, hoe meer ze bewegen", stelt de professor. “Exact zoals we verwacht hadden.”

Daarnaast waren er opvallende verschillen tussen de kinderen: sommigen bewogen veel meer dan anderen. En de kleintjes die het minst bewogen, hadden ook het meeste vet rond hun middel. Die link bleef trouwens bestaan, ook als er gecontroleerd werd of ze borstvoeding kregen of niet.

Schermen

Baby’s mogen natuurlijk best mollig zijn, maar toch is Benjamin-Neelon bezorgd om het verband dat ze gevonden hebben. “Baby’s die voor hun eerste verjaardag te snel gewicht bijkomen, hebben ook de neiging om later wat zwaarder te zijn", zegt ze. En dan gaat de bal natuurlijk aan het rollen.

De monitors toonden niet wat de inactieve baby’s aan het doen waren in plaats van kruipen of wiebelen, al hebben de onderzoekers een donkerbruin vermoeden. Waarschijnlijk zaten ze voor een groot deel van de tijd in een stoeltje, buggy of autostoel. Het kan ook zijn dat ze naar een scherm waren aan het staren. Uit de data blijkt immers dat de helft van alle kinderen meer dan 2 uur per dag kijkt naar een smartphone, tablet of televisie.

Omdat de kinderen maar werden gevolgd tot hun eerste verjaardag, kunnen de onderzoekers niet besluiten dat er een blijvend effect is op het gewicht. Om meer te weten te komen, zetten ze hun studie nu verder met dezelfde kinderen.