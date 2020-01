Waarom ondergoed van bamboe beter is voor je vagina Liesbeth De Corte

07 januari 2020

12u51 4 Fit & Gezond Vaginale ongemakken. Het is niet bepaald een onderwerp waar we spontaan over babbelen aan het koffieapparaat. Nochtans hebben heel wat vrouwen er last van. Om het taboe én het vervelende euvel daarbeneden uit de wereld te helpen, brengt de Antwerpse Lore Janssens ondergoed van bamboe op de markt.

Jeuk, een branderig gevoel en abnormaal vaginaal verlies. Neen, een vaginale schimmelinfectie is allesbehalve een pretje. Het is dan ook geen verrassing dat veel vrouwen er niet openlijk over durven praten. Bijgevolg denken we vaak dat we één van de zeldzame stakkers zijn die worstelen met zulke intieme problemen. Maar daar is niets van aan: een onderzoek uit 2018 heeft aangetoond dat ongeveer 75% van de vrouwen tijdens hun leven minstens één keer met een vaginale infectie te maken krijgt.

Gelukkig zijn er een aantal zaken die we kunnen toepassen om de vulva in topconditie te houden. Denk aan alleen maar wassen met lauw water en opletten met geparfumeerde inlegkruisjes en vochtige doekjes. Daarnaast is het belangrijk dat we de vulva laten ademen. “De vulva is een erg afgesloten deel waar veel zweet en talg geproduceerd en veel vocht vastgehouden wordt”, vertelt professor Hans Verstraelen, vulva-arts en coördinator van de zorg voor aandoeningen van de vulva en vagina binnen de Vrouwenkliniek van het UZ Gent. “Die vochtige omgeving zorgt voor meer wrijving, waardoor irritaties kunnen ontstaan. Kies daarom het liefst voor een slip gemaakt van een absorberende, ademende stof.”

Katoenen ondergoed is dus een goede oplossing. Het enige jammere is dat die onderbroekjes er niet altijd even mooi uitzien. Daar kan onderneemster Lore Janssens van meespreken. “Ik ben één van de vele vrouwen die gevoelig zijn voor infecties. Daarom moest ik meestal katoenen slipjes dragen, maar daar vond ik mijn draai niet in. Die koop je immers vaak in setjes van vijf stuks in één en dezelfde kleur. Niet zo sexy”, vertelt ze ons.

Lief voor je lijf en het milieu

Uit eigen gemis besloot Lore om op onderzoek uit te gaan. Uiteindelijk kwam ze uit bij het materiaal bamboe. “Bamboe absorbeert vocht drie keer beter dan katoen. Er zitten ook kleine gaatjes in de microvezels, waardoor de stof beter ademt en de temperatuur beter reguleert. Hierdoor voelt je intieme zone frisser aan in de zomer en warmer bij koud weer. Het heeft bovendien een antibacteriële laag, wat werkt tegen schimmels en allergenen”, legt ze uit. “Het is trouwens niet alleen lief voor je lijf, maar ook voor het milieu. Bamboe is een vrijwel onuitputbare grondstof. Met andere woorden: het groeit bijna zo vervelend snel dat je er wel iets mee moét doen. (lacht) Tot slot neemt bamboe ook vier keer meer CO2 op dan hout en geeft het 35% meer zuurstof af.”

Lore is lang niet de enige die op de duurzame bamboe-kar is gesprongen. Ook het label Pavone Lingerie maakt al z’n slipjes met bamboevezels, en zelfs de Italiaanse lingerieketen Intimissimi brengt deze lente een nachtkledinglijn uit gemaakt van het materiaal. “Omdat bamboe weinig water nodig heeft en makkelijk te cultiveren is, is het een zeer groene en eco-vriendelijke keuze”, klinkt het.

Vleugje humor

Op het eerste gezicht zien de slipjes van Bamboost - zoals Lore haar project gedoopt heeft - er redelijk basic uit. Tot je naar de binnenkant kijkt, want daar vind je een originele of grappige quote. Lore: “Die quotes zijn bedoeld om je humeur op te krikken. Het is niet de bedoeling dat je de slipjes van Bamboost enkel draagt omdat ze gezonder zijn. Ik wil dat iedereen er zich goed in voelt. Om die reden organiseer ik ook twerkshops. Dat zijn - zoals de naam al verklapt - workshops om te leren twerken. Tijdens die lessen draait het niet om: wie heeft de mooiste poep? Wie kan er het beste shaken met z’n billen? Wel is het belangrijk dat iedereen zich amuseert en met een zelfzekere tred naar buiten stapt. Door alles met een vleugje humor aan te pakken, wil ik zwaar beladen onderwerpen zoals zelfvertrouwen of vaginale infecties bespreekbaarder maken.”

Om haar project financieel te ondersteunen, heeft Lore een crowdfundingcampagne gelanceerd. Die is ondertussen afgelopen. In het voorjaar van 2020 zullen de slipjes op de markt komen, in 2 modellen, 4 maten en in het zwart. De stuks zullen verkrijgbaar zijn via de webshop van Bamboost.