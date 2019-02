Waarom oestrogeen zo belangrijk is voor je mentale gezondheid Nele Annemans

27 februari 2019

10u09

Bron: Mind Body Green 0 Fit & Gezond Van oververmoeidheid tot een verschrikkelijk humeur. Als je hormonen uit balans zijn, hoeven we je vast niet meer te vertellen dat er tal van - helaas meestal onaangename - dingen met je lichaam gebeuren. En dankzij een nieuwe studie weten we nu nog net iets meer over hoe het vrouwelijke hormoon oestrogeen je mentale gezondheid beïnvloedt.

In een onderzoek dat gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Journal of Neuroscience’ ontdekten wetenschappers dat een gebrek aan oestrogeen in de hersenen namelijk een aantal ernstige gevolgen kan hebben. Meer specifiek op twee domeinen: je geheugen en de groei van hersencelverbindingen.

Om het verband aan te tonen, werd de oestrogeenproductie, hetzij uit de hersenen of elders in het lichaam, bij een groep van zowel vrouwelijke als mannelijke muizen, stopgezet en bij een andere groep niet. Al snel bleek dat de groep muizen waarbij de productie on hold werd gezet tal van problemen ervoeren.

Zo gingen er verschillende dingen mis die verband houden met het geheugen: ruimtelijk (ze wisten niet meer hoe ze ergens rond moesten raken), angst (ze konden moeilijker inschatten wanneer er zich gevaar voordeed) en herkenning (ze konden minder goed onderscheiden wat wat is). De onderzoekers concludeerden dan ook, ondanks dat het alleen bij muizen getest werd, dat oestrogeen een belangrijke invloed heeft op de werking van het geheugen.

Maar dat is niet alles. Uit eerdere onderzoeken bleek ook al dat een onbalans in je oestrogeenniveau kan leiden tot problemen zoals het premenstrueel syndroom (PMS), gewichtstoename, maar op lange termijn ook onvruchtbaarheid en bepaalde soorten kanker.

Wil je op een natuurlijke manier je oestrogeen in evenwicht brengen? Dan kunnen enkele gezonde aanpassingen in je levensstijl al wonderen doen. Bepaalde voedingsmiddelen zoals gefermenteerd voedsel (bv. kefir en zuurkool), paddenstoelen en kruisbloemige groenten kunnen je hormonen weer in balans brengen, terwijl suiker, zuivel en alcohol eerder een negatief effect hebben. Ook beweging helpt. Sport zorgt er immers voor dat je cortisolniveau - ook wel gekend als het stresshormoon - verlaagt.

Vermoed je dat je hormonen helemaal uit balans zijn? Raadpleeg dan zeker je arts en laat eventueel je verschillende hormoonniveaus testen.