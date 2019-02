Waarom moeten sommigen zo vaak plassen? Margo Verhasselt

08 februari 2019

08u56

Bron: Tonic Vice 0 Fit & Gezond “Wacht even, ik moet nog naar het toilet.” “Wééral? Is dat nu niet de tiende keer vandaag?”. Sommige mensen moeten gewoon vaker naar het kleinste kamertje dan anderen. Ben jij zo iemand? Dan komen deze scenario’s je vast bekend voor; je houdt constant in het oog waar het dichtstbijzijnde toilet is, je denkt goed na of je nog een slok water zou drinken voor je onder de wol kruipt en voelt het angstzweet al uitbreken wanneer je de middelste stoel aangewezen krijgt op het vliegtuig. Het is niet het einde van de wereld, maar wel vervelend. Hoe komt het dat sommigen zo vaak moeten plassen?

Gemiddeld plast een persoon zo’n zes à zeven keer per dag, al wordt tussen de vier en tien keer als normaal beschouwd. Maar dat getal ligt bij sommige mensen veel hoger door een hele lijst aandoeningen die een effect kunnen hebben op de urinewegen, van blaasstenen tot diabetes.

Maar soms is er niet altijd een diagnose en daarom kan het moeilijk zijn om één duidelijke reden te geven waarom sommige mensen vaker moeten plassen dan anderen. “Bijna alles heeft effect op je blaas: wat je eet, wat je drinkt, stress, zelfs het weer”, legt Michael Ingber, uroloog, uit. Hij geeft enkele oorzaken.

Je lichaam maakt meer urine aan

Vaak haasten mensen zich naar het kleinste kamertje omdat ze het gevoel hebben dat ze moeten plassen, ook wanneer hun blaas eigenlijk leeg is. Maar bij mensen met polyurie maakt hun lichaam ook effectief meer urine aan dan normaal, soms tot wel vijf keer meer dan bij de gemiddelde volwassene.

Je hebt veel stress

Stress kan je bekijken als een vinger die heel wat psychologische dominostenen omver duwt. Voor veel mensen met als resultaat dat je uiteindelijk moet plassen. Wanneer we nerveus zijn en stress hebben, gaan onze hersenen te veel signalen uitsturen waardoor we vaak sneller de drang hebben om te plassen. Daarnaast verhoogt stress het cortisolgehalte in ons bloed dat inspeelt op onze hormonen waardoor we ons ook sneller opnieuw richting het toilet begeven.

Je eet iets dat een effect heeft op je blaas

We weten allemaal dat bepaalde voeding onze maag kan doen rommelen, maar blijkbaar is ook onze blaas gevoelig voor sommige voedingswaren. Vermijd pikante en zure voedingsmiddelen als je vaak naar het toilet moet.

Je hebt het koud

Als het kouder wordt, gaat een bepaald ionenkanaaltje in je lichaam een signaal doorgeven. Het resultaat: de blaas trekt samen en jij moet plassen.

Je blaas is overactief

Een ‘overactieve blaas’ is een term die gebruikt wordt wanneer je blaas uit zichzelf samentrekt en je het gevoel geeft dat je moet plassen wanneer dat eigenlijk niet het geval is. Maar de reden waarom jouw blaas samentrekt, wordt vaak niet goed begrepen. Een overactieve blaas kan heel wat oorzaken hebben, die verschillen van man tot vrouw. Dames ondervinden vaak problemen door een infectie van de urineweg, niet-kwaadaardige gezwellen op de baarmoeder, blaasontstekingen of het verzwakken van de bekkenbodemspieren. Bij mannen ontstaat het ongemak dan weer door een vergrote prostaat, blaaskanker, blaasstenen of een infectie van het urinewegstelsel.