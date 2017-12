Waarom krijg je de hik, en hoe stop je met snurken? Dit zijn de meest gestelde gezondheidsvragen aan Google Sophie Vereycken

09u01 0 Thinkstock Fit & Gezond Of je nu hoofdpijn of keelpijn hebt, dokter Google weet altijd raad, én hij staat dag en nacht voor ons klaar. Geen wonder dat we steeds vaker aan online zelfdiagnoses doen. Maar wat wordt nu het vaakst gevraagd aan de zoekmachine?

Volgens een oplijsting van de meest voorkomende zoekresultaten, die werd vrijgegeven door Google-woordvoerder Evan Barbour Grippi, zijn we het vaakst op zoek naar informatie over de hik, snurken, en onze bloeddruk.

De volledige lijst:

Wat veroorzaakt de hik?

Hoe stop je met snurken?

Waarom krijg je nierstenen?

Waarom voel ik me zo moe?

Hoe lang duurt de griep?

Wat is een normale bloeddruk?

Hoe verlaag je cholesterol?

Wat veroorzaakt een hoge bloeddruk?

Wat is ADHD?

Wat is lupus?

Wat veroorzaakt de hik?

Een bijzonder populair thema dit jaar: waarom krijg je de hik? Een sluitende verklaring is er niet, maar er wordt verondersteld dat we de hik krijgen omdat het middenrif wordt geprikkeld. Helaas, niet omdat we groeien dus. Wel omdat we bijvoorbeeld te snel eten zonder te kauwen, te veel gegeten hebben of bruisende dranken gedronken hebben.

Hoe stop je met snurken?

Om de muren van op te lopen: je wederhelft die in een jaloersmakend diepe slaap verzonken is, en daar het nodige geluid bij voorziet. Volgens slaapspecialist Michael Breus wordt snurken veroorzaakt door trillingen wanneer je ademt door versmalde luchtwegen. Dat kan komen door een opstopping, maar ook alcohol vlak voor je gaat slapen. Ook op je rug slapen kan voor snurken zorgen, dus het is het proberen waard om je partner op zijn zij te rollen. Een andere oplossing is om jezelf te omringen met kussens, waardoor het geluid vermindert en terugkaatst in de andere richting.

Waarom krijg je nierstenen?

Ze zijn bijzonder pijnlijk, en blijkbaar niet zonder vragen. Nierstenen ontstaan wanneer er een overmatige concentratie van bepaalde stoffen in de urine zit. Meestal zijn dat samenstellingen op basis van calcium of urinezuur. Wanneer de urine oververzadigd is van die stoffen, zullen ze kristallen vormen in het nierbekken en uiteindelijk uitgroeien tot een steen. Hoe Die stoffen daar terechtkomen, is niet duidelijk. Al zou het te maken kunnen hebben met te weinig drinken, erg veel zweten, een te grote afscheiding van zouten of een verstoorde zuurtegraad van de urine.

Waarom voel ik me zo moe?

Vermoeidheid kan vele oorzaken hebben, en net daarom is het bij een aanhoudend moe gevoel aangewezen om naar de dokter te trekken in plaats van het internet. In tussentijd vonden we wel deze 15 dingen die onbewust je slaap verstoren, of 7 redenen waarom je je vaak moe voelt, ook al slaap je wél goed.

Hoe lang duurt de griep?

Echt grieperig voel je je meestal maar een week, al kan je er in totaal langer last van hebben. Koorts duurt zo'n 3 tot 5 dagen, maar afhankelijk van je lichamelijke conditie kan het wel even duren voor je weer de oude bent. Vaak herken je de griep aan rillingen, koorts, hoofdpijn en spierpijn. Heb je daar last van? Dan blijf je beter thuis, want eigenlijk ben je al een dag vóór de klachten besmettelijk. Lig je al vijf dagen in je bed? Dan is er meestal geen besmettingsgevaar meer.

Wat is een normale bloeddruk?

Natuurlijk hangt dit af van persoon tot persoon en raadpleeg je beter een dokter voor een sluitend advies, maar over het algemeen zou je bovencijfer tussen 90 en 120 moeten zijn, en het ondercijfer tussen 60 en 80.

Hoe verlaag je cholesterol?

Natuurlijk kan je je cholesterol niet van de ene dag op de andere naar beneden halen. Het is vooral een proces waarbij je gezonder gaat leven. Dat betekent: gezonde voeding, weinig verzadigde vetten en voldoende onverzadigde vetten. Kies voor een gevarieerd menu met voldoende groente en fruit en zorg dat je minstens een halfuurtje per dag beweegt, om je BMI onder 25 te houden.

Wat veroorzaakt een hoge bloeddruk?

In de meeste gevallen heeft een hoge bloeddruk geen directe oorzaak. Al zijn er wel enkele risiscofactoren, namelijk: roken, meer dan twee glazen alcohol per dag, overgewicht, overmatig zoutgebruik, erfelijkheid, bepaalde geneesmiddelen. Soms ligt ook een lichamelijke afwijking (zoals bijvoorbeeld nieraandoeningen) aan de grondslag.

Wat is ADHD?

ADHD is een Engelse afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: 'aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit'. Ongeveer 5 tot 8 procent van de kinderen zouden het hebben, en 3 tot 4 procent van de volwassenen. Er bestaan verschillende types, maar bij elke persoon manifesteert het zich anders. Sommige mensen zijn verstrooid, slecht georganiseerd en druk, anderen zijn druk en impulsief. Nog anderen hebben vooral last van aandachts- en organisatieproblemen maar zijn rustig. Meer weten? Hier vertelt Sarah (26) over haar recente diagnose.

Wat is lupus?

Sinds zangeres en actrice Selena Gomez in september vertelde dat ze een niertransplantatie moest ondergaan door haar ziekte, is het aantal opzoekingen rond lupus exponentieel gestegen. Lupus is in feite een autoimmuunziekte waarbij het lichaam de eigen gezonde cellen en weefsels aanvalt in plaats van bacteriën en virussen.

Ketogeen dieet en '13 Reasons Why'

Het ketogeen dieet komt (nog) niet in de top 10 voor, maar kende wel een opmerkelijke stijging in de zoekopdrachten het afgelopen jaar. In onze eeuwige zoektocht naar een gezonde levensstijl en een slanke taille, is dat uiteraard niet zo verwonderlijk. Het aantal zoekopdrachten verviervoudigde. Voor wie niét naar Google wil afzakken om het even op te zoeken: het is een dieet waarbij je erg weinig koolhydraten en eiwitten eet, en vooral veel gezonde vetten. Zo zou je het lichaam dwingen om meer vet te verbranden.

Nog eentje die de lijst niet haalde, maar wel heel wat ophef veroorzaakte: sinds de Netflix-serie '13 Reasons Why" wereldwijd in de huiskamers te zien was, is ook het aantal zoekopdrachten rond zelfmoord behoorlijk de hoogte in gegaan. In de televisiereeks, die gebaseerd is op het gelijknamige boek van Jay Asher, zien we hoe Hannah - die zelfmoord pleegde - een reeks audiobandjes achterliet voor haar klasgenootjes waarop uit de doeken doet waarom ze een einde aan haar leven maakte. Nog voor de serie te zien was, gaven enkele experts al aan dat zo'n gevoelig thema niet zonder de nodige risico's was, en inderdaad: amper enkele maanden later bleek dat er veel meer opzoekingen waren rond zelfmoord, maar ook rond bewustmaking en het voorkomen ervan.