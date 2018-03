Waarom korter planken effectiever is volgens experts Timon Van Mechelen

29 maart 2018

10u07 0 Fit & Gezond Wanneer je de plankhouding goed aanneemt, zet je bijna iedere spier in je lichaam aan het werk en met name je buikspieren. Volgens professor en nek- en rugspecialist Stuart McGill, heeft het echter geen enkele zin om minutenlang te planken. “Met een paar setjes van 10 seconden achter elkaar, bereik je evenveel effect.”

Een paar minuten planken na je work-out mag dan heel stoer overkomen, volgens McGill heeft het geen enkele meerwaarde in vergelijking met korter in plankhouding gaan staan. “In plaats van jezelf minutenlang te pijnigen, is het veel effectiever om drie setjes van 10 seconden achter elkaar te doen,” vertelt hij aan The Independent.

Personal trainers zijn het daar echter niet mee eens. “Je moet minstens 30 seconden lang planken, wil je effect zien. Of als je verschillende kortere oefeningen na elkaar wil doen (intervaltraining, red.) is het beter om een paar keer na elkaar 20 seconden in plankhouding te gaan staan,” aldus Benji Tiger, een personal trainer uit Florida.

Ook Rob Arreaga, een personal trainer uit New York, is het daarmee eens. “Een ideale plank duurt een minuut.”

Juiste houding

Ondanks de uiteenlopende meningen over de lengte, is iedereen het er wel mee eens dat vooral een juiste houding het allerbelangrijkst is bij planken. Twee belangrijke manieren om de mist in te gaan zijn je rug te ver naar binnen of naar buiten buigen. Om deze oefening juist uit te voeren, moeten je achterwerk en je schouders op ongeveer dezelfde hoogte zijn. Ook kijk je beter naar beneden om je nek niet te forceren. Chris Duncan geeft als tip dat je op je ademhaling moet concentreren omdat je dan sneller een natuurlijke houding zal aannemen.