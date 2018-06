Waarom kinderen emo-eten en hoe dat hun latere leven beïnvloedt TVM

21 juni 2018

12u56

Bron: Independent 0 Fit & Gezond Niet alleen volwassenen doen aan emo-eten, ook kinderen vergrijpen zich aan voedsel als ze gestrest zijn of zich slecht in hun vel voelen. Dat werd voordien altijd toegeschreven aan het erven van (slechte) genen, maar uit een onderzoek van University College of London blijkt nu dat hun vreetbuien te maken hebben met aangeleerd gedrag.

Voor het onderzoek werd naar het eetpatroon van 398 vierjarige Britse tweelingen gekeken, waarvan de helft ouders met obesitas had en de andere helft afkomstig was uit gezinnen waarin de ouders een gezond gewicht hadden. De onderzoekers ontdekten zo dat de belangrijkste oorzaak voor emo-eten in huis te maken heeft met ouders die hun kinderen eten geven om zich beter te voelen.

“Stress en negatieve gevoelens ervaren heeft voor iedereen een ander effect op de eetlust,” vertelt dokter Mortiz Herle, co-auteur van de studie. “Sommige mensen verlangen naar hun favoriete snack, terwijl anderen net helemaal geen honger meer hebben als ze gestresseerd zijn of zich slecht in hun vel voelen. Deze studie bewijst dat emo-eten bij kinderen, zowel veel als net helemaal niets, vooral te wijten is aan de omgeving.”

Door de data van de tweelingen te vergelijken, kwamen ze er immers achter dat kinderen afkomstig uit gezinnen met obesitas even vaak emo-eten als kinderen uit gezonde gezinnen. Zo konden de onderzoekers concluderen dat emo-eten niets met genen te maken heeft. Een belangrijke bevinding om dit probleem aan te pakken.

Risico’s

Volgens de onderzoekers kan emo-eten op jonge leeftijd, dan ook bijdragen aan de ontwikkeling van obesitas of net aan eetstoornissen zoals anorexia nervosa. Al stellen ze tegelijkertijd dat er meer onderzoek nodig is, omdat er nog te weinig studies uitgevoerd zijn naar de gevolgen van emo-eten in de kindertijd.