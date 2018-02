Waarom katers erger worden met de leeftijd Charlotte Dierckx & TK

Tijdens je studentenjaren kon je met gemak een paar shotjes achteroverslaan zonder daar de dag erna al te veel van te merken. Tegenwoordig protesteren je hoofd en maag al na drie glazen wijn. Maar waarom worden katers eigenlijk zoveel erger met de leeftijd?

Nee, het zit niet tussen je oren. Naarmate tram 3 nadert, wordt alcohol steeds moeilijker te verdragen. De symptomen van een kater zijn dan intenser en duren langer.

Hoewel verschillende onderzoeken dit fenomeen bevestigen, zijn er maar weinig die ook op de proppen kwamen met een wetenschappelijke uitleg. Het blijft dus gissen naar wat er precies in ons lichaam omgaat, al wijzen wetenschappers naar drie mogelijke verklaringen.

Je lichaamssamenstelling is veranderd

Naarmate je ouder wordt, verandert je lichaam hier en daar. De meeste mensen komen doorheen de jaren een paar kilootjes bij. Dat is normaal, maar wil wel zeggen dat het moeilijker wordt om je lichaam gehydrateerd te houden. En hoe minder hydratatie, hoe erger de kater. Daarnaast zijn er ook enkele veranderingen in je brein. De hersenen zullen minder endorfines en meer stresshormonen als cortisol aanmaken bij het drinken, waardoor de symptomen van een nachtje stevig doordrinken des te intenser zijn.

Je hebt minder leverenzymen

Een heleboel minder fijne fysieke en mentale neveneffecten treden op wanneer je meer alcohol geconsumeerd hebt dan je lever kan verwerken. Hoe langer je lever erover doet om de drank af te breken, hoe langer en intenser je de symptomen voelt. Waarom je lever er langer over doet, is te verklaren door een dalende hoeveelheid leverenzymen, die verantwoordelijk zijn voor het verwerken en afvoeren van alcohol. Helaas neemt de hoeveelheid leverenzymen met de jaren af en is het aantal dat we wel nog hebben opvallend minder effectief.

Je alcoholverbruik is veranderd

Terwijl je vroeger als tiener nog grote hoeveelheden alcohol op korte tijd achterover sloeg, houd je het nu wijselijk bij kleine hoeveelheden verspreid over een hele week. Je alcoholverbruik is doorheen de jaren dus (misschien maar best ook) veranderd. Alleen betekent dat ook dat wanneer je nu occasioneel meer drinkt dan gewoonlijk, je lever worstelt met de grote toestroom alcohol, met alle onwenselijke gevolgen van dien.

Kortom: je lichaam vertelt je dat het niet meer zo slim is om die fles wijn volledig soldaat te maken. Een evolutionaire waarschuwing zeg maar, want hoe ouder je wordt, hoe meer gezondheidsproblemen alcohol met zich meebrengt. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je nooit meer een druppel mag drinken. Af en toe een glaasje heeft ook zo zijn voordelen. Verschillende studies hebben aangetoond dat een glas rode wijn per dag de kans op bepaalde chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2 verkleint. Al heeft ieder voordeel, ook zijn nadeel.