Waarom jij meer slaap nodig hebt dan iemand anders? Het zit waarschijnlijk in je genen NA

20 oktober 2019

09u26

Bron: Scientific American 1 Fit & Gezond Ben jij ook iemand die steevast 8 of 9 uur slaap nodig heeft om je niet brak te voelen de volgende dag, maar voelt je wederhelft zich zelfs na 5 uurtjes slaap volledig uitgerust? Dat kan de schuld zijn van je genen.

Onderzoekers van de universiteit van Californië ontdekten namelijk een specifieke afwijking in de genen van korte slapers. Daardoor ervaren zij geen humeurschommelingen, problemen met hun geheugen of concentratie of lichamelijke beperkingen als ze er een kort nachtje opzitten hebben.

Voor de studie onderzocht biologe Ying-Hui Fu samen met haar team het DNA van een vader en zoon die gemiddeld respectievelijk 6 en 4 uur per nacht slapen maar daar geen nefaste gevolgen van ondervinden. De onderzoekers vonden dat zowel vader als zoon een bepaalde genetische mutatie hadden.

“Deze mensen slapen efficiënter”, vertelt Fu over vader en zoon. “Welke functie slaap ook vervult, het kost ons gemiddeld 8 uur om uitgerust te zijn, maar deze twee kost het slechts 6 of 4 uur. Als we erachter kunnen komen waarom ze meer efficiënt slapen, zouden we die kennis kunnen gebruiken om ook anderen te helpen.”

Nadat ze de mutatie ontdekt hadden, fokten de onderzoekers verschillende muizen met identiek dezelfde mutatie, meer bepaald het neuropeptide S receptor 1 (NPSR1)-gen. Wat bleek? De muizen sliepen 55 minuten minder lang dan hun soortgenoten zonder dat ze tekenen van slaapgebrek vertoonden. Het gemuteerde gen heeft dus een invloed op hoelang we kunnen wakker blijven.

Vader en zoon en anderen met dezelfde genetische mutatie zouden ook optimistischer, actiever en beter zijn in multitasking dan de gemiddelde persoon. “Ze houden ervan om voortdurend bezig te zijn en willen geen tijd verspillen”, aldus Fu.

Of er ooit medicatie komt zodat je minder slaap nodig hebt, daar is het nog gissen naar. Het zou alvast nog erg lang duren verzekert Fu.