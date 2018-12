Waarom je zoveel honger hebt tijdens je menstruatie Nele Annemans

04 december 2018

09u06

Bron: The Everygirl 0 Fit & Gezond Van een extra large zak geribbelde zak paprikachips tot een heel pak Oreo’s: een kleine rondvraag op de redactie maakte al snel duidelijk dat als de rode vlag uithangt, we ons niet kunnen bedwingen om een resem ongezonde snacks naar binnen te spelen. Maar hoe komt dat nu dat we zo hongerig zijn tijdens onze menstruatie én zijn er gezondere alternatieven als we een foodcraving voelen opkomen?

De wetenschap

Gedurende je menstruatiecyclus veranderen de niveaus van je hormonen zoals oestrogeen en progesteron, afhankelijk van de fase waarin je zit (de eisprong, menstruatie, enz.). Het is wetenschappelijk aangetoond dat oestrogeen de eetlust remt, terwijl progesteron hem verhoogt. Tijdens je eisprong bouwt het oestrogeen langzaam op en blijft je progesteron redelijk laag, maar vlak voor en tijdens je menstruatie keert het patroon om: de hongerremmer oestrogeen daalt, en progesteron, het hormoon dat je hongerig maakt, stijgt. Met andere woorden: het ligt niet aan jou dat je de ene reep chocolade na de andere verslindt als het die tijd van de maand is.

Waarom je vooral hunkert naar koolhydraten, zoet én zout

Zoals je waarschijnlijk wel al gemerkt hebt, heb je voor en tijdens je menstruatie vooral zin in koolhydraatrijke voeding zoals pizza, chips en pasta en zoetigheden. Dat komt doordat je cortisolniveau, ook wel je stresshormoon genoemd, meestal licht verhoogt als tante Rosa op bezoek is waardoor je gevoeliger kan worden voor insuline. Als gevolg daarvan verbrand je sneller suikerrijk voedsel dan normaal en verlang je dus ook meer naar suiker om je suikerniveau weer op peil te krijgen. Tegelijkertijd daalt je serotonine, beter bekend als het gelukshormoon, vlak voor je regels waardoor je meer zin hebt in koolhydraten. Bovendien staan koolhydraten erom bekend dat ze serotonine vrijgeven, waardoor je je beter voelt.

Wat je beter eet in plaats van koolhydraten en suikerrijke snacks

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op die meest lastige tijd van de maand, ga je het best op zoek naar voedingsmiddelen die rijk zijn aan magnesium en ijzer. Veel vrouwen hebben aan die twee mineralen een tekort tijdens hun menstruatie. Rood vlees, schaaldieren en spinazie zijn geweldige bronnen van ijzer, terwijl donkere chocolade, avocado’s en noten rijk zijn aan magnesium. Als je kiest voor het stukje chocolade, ga dan voor de pure variant. Die bevat immers een pak meer van het mineraal dan de melk- of witte variant.

Probeer daarnaast te ontbijten met veel eiwitten en vezels zodat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft gedurende de dag. Door pieken in je bloedsuikerspiegel hunker je immers meer naar ongezonde voeding. Zorg er ook voor dat je voldoende gehydrateerd blijft om een opgeblazen gevoel te vermijden en de kans op toekomstige cravings te verminderen.