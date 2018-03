Waarom je zelfs bij deze eerste lentezon zonnecrème moet smeren ND

21 maart 2018

15u48 0 Fit & Gezond Het kan beter wat die lentetemperaturen rond eind maart betreft, maar om het positief te bekijken komt het zonnetje vandaag toch al tenminste piepen. Zonnen zul je niet doen, maar wist je dat je ook nu al zonnecrème moet smeren? Wij leggen uit waarom.

“Zonlicht geeft ultraviolet A (UVA) en ultraviolet B (UVB)-stralen af,” legde dermatologe dr. Ria Willemsen ons eerder al uit. “Teveel van die straling veroorzaakt kanker, wat het grootste gevaar is. Maar daarnaast doet UVA de huid ook verouderen, en zorgt het voor rimpels en ouderdomsvlekken. Wat veel mensen niet weten is dat de zon ook schadelijke UV-stralen afgeeft in winter én dat die ook door glas komen. Wie aan het raam zit in de winter of lente beschadigt dus ook zijn huid. UVB-straling komt niet door glas heen. Dat type straling is wel de grootste oorzaak van zonnebrand," aldus Willemsen.

Smeren achter glas

Achter glas kan je dus niet bruin worden of verbranden. Maar om jezelf te beschermen tegen huidkanker, én ook tegen rimpels en ouderdomsvlekken, smeer je dus best ook achter glas je velletje in met zonnecrème. Het mag dan wel minder gevaarlijk zijn dan rechtstreeks aan zonlicht worden blootgesteld, helemaal veilig is het toch niet. “De meeste mensen denken dat het niet nodig is zich te beschermen tegen de zon als ze in de auto zitten, maar het tegendeel is waar. Vooral de achterruit en zijruiten zijn gevaarlijk”, waarschuwt ook de Amerikaanse dermatoloog Dennis Kim. Getinte ruiten of zonneschermen kunnen de straling wel grotendeels tegenhouden.