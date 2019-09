Waarom je wat vaker thee moet drinken

LDC

18 september 2019

07u41 0 Fit & Gezond We weten allemaal dat een kopje thee best gezond is. Het is goed voor je metabolisme, tanden, bloedvaten én het helpt om je rustiger te voelen. Een nieuwe studie heeft nog een extra voordeel ontdekt. Het warme drankje zou je brein ook een boost geven.

“Deze studie is het eerste bewijs dat theedrinken je brein beschermt tegen achteruitgang op latere leeftijd”, stelt hoofdauteur Feng Lei vast. De professor is verbonden aan de National University of Singapore, en werkte voor het onderzoek samen met wetenschappers van de University of Essex and University of Cambridge.

Het onderzoeksteam deed beroep op 36 proefpersonen die allemaal minstens 60 jaar oud waren. De deelnemers moesten vragen beantwoorden over hun gezondheid, levensstijl en psychologisch welzijn. Daarnaast moesten ze ook neuropsychologische proeven uitvoeren en werden er MRI-scans gemaakt.

Uit een grondige analyse blijkt dat mensen die vier keer per week groene thee, oolong thee of zwarte thee drinken - en dat de voorbije 25 jaar - er de voordelen van plukken. Hun hersengebieden zouden op een meer efficiënte manier verbonden zijn met elkaar.

Wat wil dat eigenlijk zeggen? Vergelijk het met verkeer op straat, zegt Lei. “Stel dat hersengebieden bestemmingen zijn, en de verbindingen ertussen straten. Als alle straten beter georganiseerd zijn, dan kan een voertuig ook gemakkelijker en sneller bewegen. Hetzelfde geldt voor de verbindingen tussen je hersengebieden: hoe beter die gestructureerd zijn, hoe efficiënter informatie verwerkt kan worden.” En hersengebieden die goed georganiseerd zijn, worden ook geassocieerd met gezonde cognitieve functies. Óók op latere leeftijd.

Het onderzoeksteam wil nog verder onderzoek uitvoeren om het effect van thee op het brein uit te pluizen. Zo willen ze onder meer nagaan wat de impact is op het geheugen. Tot er meer geweten is, zien wij deze studie als een motivatie om extra te genieten van een kopje thee.