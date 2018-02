Waarom je wat vaker kimchi op het menu moet zetten TVM

03 februari 2018

Foodies kennen kimchi vast wel. D e traditionele Koreaans gefermenteerde kool is al een tijdje aan populariteit aan het winnen in onze contreien, en nu blijkt dat het daadwerkelijk ook een positief effect heeft op de gezondheid. Het goedje, dat in talloze varianten wordt bereid in Korea, zorgt voor betere bloedvaten. Dat zegt althans een recent onderzoek dat is verschenen in het Journal of Medicinal Food .

Het lijkt erop dat kimchi atherosclerose (adervervetting) kan voorkomen. Bij deze ziekte, waarbij plaque zich vastzet in de bloedvaten, kunnen de vaten dichtslibben. Een antioxidant kan dit proces afremmen en daarom hebben de onderzoekers het antioxidantrijke kimchi gebruikt, zo meldt Medisch Dossier. Honderd vrijwilligers werden ingedeeld in twee groepen. De ene groep testpersonen kreeg 15 gram kimchi per dag, de andere groep 210 gram.

Goede conditie

Na een week was de hoeveelheid totaal cholesterol en het slechte LDL-cholesterol in het bloed in beide groepen al gedaald. Dat geeft niet alleen aan dat kimchi werkt, maar ook dat de effecten dosisafhankelijk zijn. Hoe meer kimchi iemand at, hoe groter het positieve effect op de bloedwaarden was. De gevonden effecten bleken inderdaad het gevolg te zijn van een verhoogde concentratie antioxidanten in het bloed. Daarnaast is het ook mogelijk dat de melkzuurbacteriën van invloed waren op de vetstofwisseling. Kimchi kan dus op verschillende manieren de bloedvaten in goede conditie houden.