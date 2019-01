Waarom je wat vaker ajuin moet gebruiken in gerechten TVM

13 januari 2019

16u06

Bron: Medical Daily 0 Fit & Gezond Hoewel niet iedereen fan is van de smaak, zijn ajuinen al jarenlang het onderwerp van studies over hoe de plant kan bijdragen aan onze gezondheid en het risico op chronische ziektes kan verminderen. Natuurlijk blijft het belangrijk om gevarieerd te eten en gaat gezondheid nog altijd om je hele eetpatroon, en niet of je wel of niet ajuinen eet. Maar het valt niet te ontkennen dat er enkele gezondheidsvoordelen aan de ajuin verbonden zijn. 5 voorbeelden.

1. Ze voegen veel gezonde smaak toe

Gerechten op smaak brengen doe je doorgaans met heel veel zout, peper en eventueel nog wat pikante kruiden. Lekker, maar niet allemaal zo gezond. Ajuinen zijn daarentegen een natuurlijk smaakbommetje die een milde pikante smaak toevoegen aan je eten. Met 45 kilocalorieën per portie bevatten ze daarnaast ook amper vet en zijn ze een bron van vitamine C, zwavelverbindingen die ontgiftend werken voor de lever, en nog veel meer van dat goeds.

2. Ze zijn goed voor het hart

Ten eerste bevatten ze niets van cholesterol, wat goed is aangezien cholesterol ervoor zorgt dat de kans op hartaanvallen en beroertes toeneemt. Daarnaast blijkt uit verschillende studies op dieren ook dat een ui eten het risico op bloedklonters verlaagt, waardoor ook de kans op een hartaanval afneemt.

3. Ze verkleinen het risico op kanker

Volgens een studie uit 2017 van de Universiteit van Guelph zouden rode uien bepaalde “kankerbestrijdende krachten” in zich hebben, omdat ze grote hoeveelheden quercetine en anthocyanine bevatten. “We ontdekten dat uien uitstekend zijn in het doden van sommige kankercellen,” zei hoofdauteur Abdulmonem Murayyan daar toen over. Natuurlijk is het niet zo dat als je kanker hebt, die plotsklaps gaat verdwijnen door het eten van wat rode ajuinen. Dat zou helaas iets te makkelijk zijn en daarvoor is ook nog veel meer onderzoek nodig. Zodat de werkzame stoffen in ajuinen bijvoorbeeld in hoge dosis gebruikt kunnen worden in medicatie. Maar baat het niet, dan schaadt het ook niet natuurlijk.

4. Ze bevatten gunstige bacteriën

Door de aanwezigheid van een prebiotische vezel, die bekend staat als inluline, kan het eten van uien helpen om het aantal “goede bacteriën” in uw darmen op peil te houden. Dat komt volgens een studie uit 2018 van King’s College in Londen doordat de vezel als een vorm van voedsel wordt gezien door de bacteriën.

Ajuinen bevatten daarnaast ook een samenstelling genaamd ‘fructo-oligosacchariden’ die de groei van bifidobacteriën kan stimuleren, die op hun beurt dan weer de groei van mogelijk schadelijke bacteriën in de dikke darm onderdrukken.

5. Ze reguleren de bloedsuikerspiegel

Ook dit gezondheidsaspect van de ajuin moet nog verder onderzocht worden, maar proeven op dieren tonen alvast aan dat de ui een te hoge bloedsuikerspiegel kan verlagen. Het zou de zwavel in de uien zijn die de productie van insuline zou kunnen verhogen.