Waarom je van sporten alleen niet zult afvallen Valérie Wauters

25 november 2018

12u22

Bron: Popsugar 0 Fit & Gezond Wie probeert enkele kilo’s te verliezen vraagt zich wellicht af welke sport het meest geschikt is om je doel zo snel mogelijk te bereiken. Op die vraag blijkt er niet meteen een pasklaar antwoord te zijn.

Studies hebben aangetoond dat cardio, High Intensity Interval Training (HIIT) en krachttraining kunnen helpen bij het afvallen. Toch mag alleen vertrouwen op je work-out niet jouw volledige plan om wat kilo’s kwijt te raken zijn. “Een van de grootste denkfouten die mensen maken als het aankomt op gewichtsverlies is dat fysieke activiteit leidt tot aanzienlijk gewichtsverlies”, vertelt dokter Fatima Stanford daarover. “Gemiddeld zullen de meeste mensen die intensiever beginnen te sporten -vooral als ze daarvoor al aan lichaamsbeweging deden- op gewicht blijven.” Sporten staat dus niet noodzakelijk gelijk aan gewichtsverlies.

Hoe dit dan komt? Omdat elk lichaam anders reageert op verschillende soorten lichaamsbeweging. Er bestaat dus geen universele benadering om af te vallen. “Misschien is het zo dat jij gewichtsverlies optekent als je aan HIIT doet, terwijl anderen meer profiteren van cardio- of krachttraining”, aldus Stanford. Het vinden van de trainingsstijl die het beste bij je past is een beetje zoals het vinden van een partner: het kost veel vallen en opstaan om erachter te komen wat het beste werkt.

Hoewel voldoende lichaamsbeweging essentieel is voor wie gewicht wil verliezen is het ook belangrijk om enkele andere gewoontes aan te pakken. Eerst en vooral is het natuurlijk belangrijk om je eetgewoontes onder de loep te nemen. Daarnaast loont het ook zeker te moeite om je slaapgewoontes en bioritme op punt te stellen. Alleen zo zullen je inspanningen maximaal opbrengen.