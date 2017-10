Waarom je vaker naar het toilet moet als je ongesteld bent ND

Bezoek jij ook net iets vaker het 'grote toilet' tijdens je menstruatie? Je beeldt het je niet in en er is zelfs een wetenschappelijke verklaring voor. Niet bepaald een thema om met collega's over te praten aan de koffieautomaat, maar Dr. Jennifer Wider stelt ons gerust: "Het komt bij veel vrouwen voor."

Stoelgang en menstruatie zijn niet de meest gezellige onderwerpen om ervaringen over uit te wisselen. We zullen dan ook niet snel opwerpen in een gesprek dat we vaker richting toilet lopen voor een grote boodschap tijdens onze menstruatie, terwijl veel vrouwen er blijkbaar last van hebben.



Meer beweging in baarmoeder en darmen

"Onze lichamen produceren tijdens de maandstonden prostaglandinen, die zoals hormonen reageren in ons lichaam en de baarmoeder doen samentrekken," verklaart Dr. Jennifer Wider het fenomeen. "Ze werken daarnaast in op het spijsverteringsstelsel en doen de darmen samentrekken, waardoor er ook daar meer beweegt."

Andere consistentie

"Veel vrouwen moeten vaker naar het toilet tijdens die periode van de maand. Het kan er ook voor zorgen dat je ontlasting minder vast is dan normaal," vervolgt Wider. Heeft je ontlasting een andere consistentie dan gewoonlijk tijdens je menstruatie, dan is dat mogelijk het gevolg van prostaglandinen. Verandert de textuur of kleur van je stoelgang plots op momenten buiten je menstruatie, dan is het wel raadzaam om een dokter te raadplegen, tipt Wider nog.