Waarom je toch beter een activity tracker koopt Kristina Rybouchkina

02 maart 2020

08u31

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Als je eens naar de polsen van de mensen om je heen kijkt, zal je merken dat fitnesstrackers de klassieke horloges haast volledig verdrongen hebben. Jong of minder jong, sportief of minder sportief, iederéén lijkt tegenwoordig te willen bijhouden hoeveel kilometer hij dagelijks aflegt en hoeveel calorieën hij verbrandt. Een zinloze hype? Eerder een gezonde evolutie!

Hallo, extra motivatie

Wist je dat de gemiddelde Belg slechts 6.000 stappen per dag zet, in plaats van de algemeen aanbevolen 10.000? Zeker als je een bureaujob hebt en je met de auto verplaatst is de kans groot dat je een duwtje in de rug kan gebruiken. Omdat fitnesstrackers een ingebouwde stappenteller hebben, zie je meteen zwart op wit hoe het met jouw beweegpatroon is gesteld. Geloof ons: je zult niet de eerste zijn die besluit om ’s avonds toch nog een ommetje te maken na een dag met een bedroevend lage stapscore.

Nooit meer te lang stilzitten

Zitten wordt wel eens het nieuwe roken genoemd. Als je té veel neerzit stroomt je bloed namelijk minder goed door, wat een verhoogd risico op hart- en vaatziekten met zich meebrengt. Op korte termijn kan te lang zitten leiden tot spierpijn en klachten aan pezen en gewrichten. Toch is het verleidelijk om urenlang te blijven doortikken achter je computer of in de zetel te blijven plakken met een Netflixserie. Een activity tracker biedt de mogelijkheid om een beweegalarm in te stellen, dat je eraan herinnert om ieder uur minstens even de benen te strekken.

Tip: Zelf een activity tracker testen? Bekijk onze aanbieding op HLN Shop.

Je traint op de juiste manier

Regelmatig sporten is uiteraard goed voor je gezondheid. Of je nu een activity tracker draagt of niet. Maar omdat de meeste trackers een ingebouwde hartslagmeter hebben, zorgen zij ervoor dat je meer uit je training haalt. Je hebt tenslotte maar één oogopslag nodig om te zien in welke hartslagzone je zit en of je dus vet verbrandt, je conditie traint of je lichaam net overbelast. Zeker voor beginnende sporters is dat laatste echt een klassiek gevaar.

(tekst gaat verder onder de foto)

Je ontrafelt je slaappatroon

Ga je meestal op tijd naar bed, maar loop je toch vaak moe? Misschien overschat je wel het aantal uur dat je ook effectief slaapt. Met een fitnesstracker kan je gemakkelijk bijhouden hoeveel uur per nacht je in diepe slaap verkeert, hoeveel in lichte slaap en hoe lang je wakker ligt. Na verloop van tijd ontdek je ongetwijfeld interessante patronen. Zo merk je misschien dat je een betere slaapscore haalt als je oordopjes draagt, een boek leest voor het slapengaan of een uur vroeger of juist later in bed kruipt.

Sportief ogen doet sportief zijn

Activity trackers zijn intussen allang geen lompe knoerten meer. Omdat ze zo licht zijn merk je vaak niet eens dat je jouw tracker draagt en intussen handige info verzamelt, wat niet geldt voor gadgets als een stappenteller of hartslagmeter. Merk je ze wel op, dan zijn ze een zachtaardig geheugensteuntje dat je aan genoeg beweging moet denken. Bovendien vormen de meeste exemplaren een mooie aanvulling op je outfit.

Tip: Bekijk de aanbieding voor onze activity tracker in de HLN shop.

Lees meer:

5 tips om nu al te werken aan je summer body

Waarom DAB+ een zegen is voor radioliefhebbers

In 10 weken fit om 10 miles te lopen: topkinesist Lieven Maesschalck geeft tips en loopschema’s