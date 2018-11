Waarom je 's morgens zoveel moeite hebt om op te staan, zelfs als je genoeg geslapen hebt Nele Annemans

01 november 2018

07u44

Bron: Red Online 0 Fit & Gezond Oké Captain Obvious, temperaturen die flirten met het vriespunt maken het niet makkelijker om ‘s morgens vanonder je warme en gezellige donsdeken te kruipen. Maar bij sommigen verloopt het opstaan áltijd stroef, zelfs al hebben ze acht uur geslapen. Als je een betere relatie hebt met je snoozeknop dan met je levensgezel, zou dit de reden kunnen zijn.

Dat het moeilijk is om uit je bed te tuimelen als je een slechte nacht met weinig slaap achter de rug hebt, is niet zo verrassend. Slaap je daarentegen elke nacht steevast acht uur, maar blijf je het een volstrekte mission impossible om op te staan, dan is er misschien wel meer aan de hand.

Zo vertelt psychologe Gail Saltz aan het online gezondheidstijdschrift Health dat een atypische depressie, die zoals de naam al doet vermoeden niet gepaard gaat met de typische symptomen van een depressie, de reden kan zijn dat je moeilijkheden ondervindt bij het opstaan. “Hoewel het zeker niet voor iedereen geldt, kan een atypische depressie wel de oorzaak zijn van de bijna onmogelijke opdracht om ‘s morgens uit je bed te komen”, vertelt de psychologe. Saltz legt ook uit wat zo’n atypische depressie precies inhoudt. “Een atypische depressie is een subtype van de algemene psychische stoornis, wat betekent dat patiënten zich niet altijd down voelen. Omdat hun gemoedstoestand positief kan zijn, zijn veel mensen zich er ook niet van bewust dat ze eraan lijden. In plaats van slapeloosheid en verlies van eetlust, slapen en eten mensen met een atypische depressie immers net te veel.”

Weet wel dat je niet meteen hoeft te panikeren als je een of twee keer vermoeid opstaat. “De symptomen moeten minstens twee weken aanhouden vooraleer er sprake kan zijn van een atypische depressie. Als je merkt dat je al een tijdje meer nood hebt aan slaap, erg vermoeid bent waardoor je armen en benen als lood aanvoelen, meer eetlust hebt en bent aangekomen, raadpleeg dan je arts”, vertelt Saltz.

Er zijn immers nog andere oorzaken mogelijk waarom je je zo vermoeid voelt, waaronder bloedarmoede, coeliakie, chronisch vermoeidheidssyndroom, diabetes en problemen met je schildklier. Laat je dus zeker eerst onderzoeken als je merkt dat je last hebt van een of meerdere van bovenstaande symptomen.