Waarom je ’s avonds zo vaak last hebt van vreetbuien Nele Annemans

25 februari 2019

16u11

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Duik jij steevast volledig onbeheerst de snoep- of koelkast in zodra je thuiskomt van je werk? Of kan jij eerder niet weerstaan aan die heerlijke pot Ben & Jerry’s in de diepvriezer die om klokslag 21 uur naar jou begint te lonken? Dat ligt blijkbaar niet aan jou - of je wilskracht. Onderzoek toont immers aan dat je hormonen de schuldigen zijn van jouw avondlijke vreetbuien.

Uit een nieuwe studie blijkt dat je hongerhormoon gherline stijgt en je verzadingshormoon daalt zodra da avond valt. Voor die studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift International Journal of Obesity, werd een kleine groep van 32 obese vrouwen en mannen gevraagd om te vasten gedurende acht uur. Een groep mocht daarbij om 9 uur iets kleins eten, de andere pas om 16 uur. Daarna legden beide groepen een stresstest af en werd hun bloed afgenomen om hun stress- en hongerhormonen te bepalen.

Wat bleek? De groep die tot 16 uur niets at, produceerde meer ghreline, het hormoon dat je op hersenniveau zin doet krijgen in eten. Mensen die gestrest waren, vertoonden nog een hoger ghrelineniveau. Daarnaast vonden de onderzoekers dat de proefpersonen hun verzadigingsgevoel ’s avonds daalde. “Onze studie toont aan dat de avond een erg risicovolle periode is om je te overeten, zeker als je gestrest bent en al vatbaar bent voor eetbuiten”, vertelt Sarah Carnell, assistent-professor psychiatrie en gedragswetenschappen aan de Johns Hopkins University of Medicine.

Gelukkig zijn er wel een aantal manieren om je ghrelineaanmaak beter te regelen zodat je je ’s avonds niet meer laat verleiden door je guilty pleasures. Vermijd allereerst om fruit te eten als dessert. Van fructose, het suiker in fruit, is immers aangetoond dat het je ghrelineniveau verhoogt. Daarnaast verminder je ook de kans op vreetbuien als je vroeger op de dag begint te eten en je dus geen maaltijden overslaat. Omdat ook stress een grote boosdoener is, is het belangrijk om een rustgevende avondroutine in te bouwen. Maak er bijvoorbeeld een gewoonte van om je smartphone enkele uren voor het slapengaan op vliegtuigmodus te zetten, af en toe een warm bad te nemen of wat meditatie-oefeningen te doen.