Waarom je ongezonder eet als je gestrest bent

Je maag krimpt in elkaar of je moet naar het toilet. Je krijgt geen hap door je keel of je hebt net buitengewoon veel zin in chocolade of een pak frieten. Welk effect stress op je spijsverteringsstelsel en je voedingsgewoonte heeft, is heel persoonlijk. Maar dat het een effect heeft, is universeel.

Zo kan je, tijdens een stressy periode, gemakkelijk last krijgen van spijsverteringsproblemen. Je lichaam schiet dan in een overlevingsmodus waarbij alle processen (zoals voortplanting, maar ook spijsvertering) die op dat moment niet zo belangrijk zijn, worden vertraagd. Je verteringsproces verloopt dus plots een stuk moeizamer, waardoor je last krijgt van constipatie, diarree, een opgeblazen gevoel of maagproblemen.

Plots meer zin in suiker? Ook logisch, want stress beïnvloedt niet alleen je vertering, maar ook je bloedsuikerspiegel. Dat zit zo: onder stress maakt je lichaam meer adrenaline en cortisol aan. Die twee hormonen spreken de suikerreserve in je lever aan en laten zo je bloedsuikerspiegel stijgen. Zo zorgen ze ervoor dat je in een suikerpiek terechtkomt: je bent nu veel alerter en dus beter in staat om meteen te reageren in cruciale situaties. Maar, net zoals na het eten van een gesuikerde snack, volgt er na de piek een dal. Resultaat? Om de door stress veroorzaakte suikerdip op te vangen, grijp je naar suikerrijk eten.

Je kan tijdens stressvolle periodes ook meer zin hebben in zoute voedingsmiddelen. Dat komt doordat je vermoeide lichaam bij het eten van zout een kleine kick ervaart, waarna het weer verder kan. Suiker-, vet- en zoutrijk eten is vaak ook comfortfood: omdat je taart, wafels, frietjes en pizza linkt aan leuke momenten uit je kinder- en vrije tijd, kunnen ze je troost bieden als de stressy emoties je even te veel worden. Blijf je echter lange tijd zo suiker- en zoutrijk eten, dan is dat erg nefast: je verouderingsproces wordt versneld, je spijsvertering wordt overhoopgehaald, je nachtrust raakt verstoord en je voelt je moe en lusteloos.

Alsof dat nog niet genoeg is, loop je tijdens periodes van intense stress ook het gevaar dat je je gaat overeten. Onder stress raakt de balans tussen de hormonen die zorgen voor het verzadigingsgevoel en diegene die zorgen voor het hongergevoel (leptine en ghreline) immers verstoord. Zo kan het dus gebeuren dat je plots veel grotere hoeveelheden (vaak suikerrijk) voedsel naar binnen werkt. Het omgekeerde kan ook: tijdens het acute stressmoment kan je de hele dag zonder eten, maar je plundert wél de koelkast zodra je thuiskomt (en de stress wegvalt).

En waarom je maar beter extra gezond eet als je strest ...

Akkoord, je lichaam maakt het je nu nog net iets moeilijker om aan zoete zondes en vette verleidingen te weerstaan. Maar doe het toch maar. Geef je je lichaam nu de juiste voedingsstoffen, dan ga je het extra ondersteunen. Net wanneer je dat het meest nodig hebt. Bovendien kan een gezond gevoed lichaam in stresssituaties veel gemakkelijker op reserves teren, waardoor je minder gevoelig wordt voor de negatieve effecten van stress.

