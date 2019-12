Waarom je nu al met je sportieve voornemens moet beginnen Timon Van Mechelen

09 december 2019

16u57 2 Fit & Gezond Januari is traditioneel de maand waarin de meeste mensen zich een fitnessabonnement aanschaffen en met hun sportieve voornemens beginnen. Toch stellen experts dat je eigenlijk vroeger zou moeten beginnen, wil je het effectief volhouden. Dat bevestigt ook Joran Van Gompel, personal trainer en eigenaar van personal training studio Jorsano in Bonheiden en Willebroek.

New year, new me! Voor heel wat mensen is januari de maand van de goede voornemens. We willen allemaal gezonder eten, stoppen met roken, aan die smartphoneverslaving werken en de grootste klassieker: meer sporten. Maar wat komt er écht van terecht? Eerlijk gezegd: meestal niet zo veel. Uit een onderzoek van Amazon vorig jaar bij meer dan 2.000 Belgen, bleek nog dat zowat de helft het halfweg januari al voor bekeken houdt. Vaak door een gebrek aan wilskracht, verveling, te weinig geduld of mensen die hervallen in oude gewoontes.

Laat het woord gewoonte nu net dé sleutel zijn om je goede voornemens vol te houden, zeker de sportieve. “Het allerbelangrijkste is dat je van sporten een gewoonte maakt, en dat doe je niet in een-twee-drie”, legt Van Gompel uit. “Het duurt minstens een paar weken, vaak zelfs langer. Voor wie nu begint met sporten, zal dat in januari dus nog geen gewoonte zijn. Maar dan ben je tenminste wel al op de goede weg nog voor de fitnessen overlopen. Je draai vinden in de sportschool voor de januaripiek begint, kan veel schelen.”

Lange termijn

“Ik raad mensen altijd aan om bewegingsactiviteiten te creëeren in hun agenda en dat op lange termijn. Kijk welke dagen je passen, schrijf die erin als een afspraak zoals je ook de kapper erin zet, en dan kan je die avonden of ochtenden de weken erna ook echt vrijhouden. Met iemand samen gaan sporten, helpt ook veel mensen. Omdat het dan (nog) meer een afspraak wordt die je niet wil afzeggen.Het wordt minder vrijblijvend op die manier, er is sociale druk. Voor wie zich geen raad weet in de fitness kan dat een personal trainer zijn, maar een vriend(in) is ook goed.”

“Na 12 weken zien de meeste mensen een blijvend resultaat, dat werkt erg motiverend. Toch moet je ook niet té hard gaan focussen op het resultaat, sporten moet meer een gedragsverandering worden. Zodat je op termijn niet meer 'moet' gaan sporten maar ‘mag’ gaan sporten. Om tot die verandering te komen, moet je natuurlijk in de eerste plaats iets vinden dat je leuk vindt. Ga jezelf niet liggen afbeulen in de fitness als je dat vreselijk vindt. ‘s Middags met je collega’s gaan wandelen of fietsen naar het werk is ook goed, zolang je maar iets van beweging doet op regelmatige basis.”

“Nog een extra tip: ga rechtstreeks na het werk sporten als je er ‘s ochtends geen tijd voor hebt. Thuis is er altijd wel iets om te doen en als je eerst wil koken en dan even in de zetel gaat zitten, komt er zelden nog iets van.”