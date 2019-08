Waarom je niet zonder deken kan slapen Margo Verhasselt

24 augustus 2019

15u55

Bron: Huffingtonpost 1 Fit & Gezond Voor zij die het nog niet opgemerkt hadden: de temperaturen zijn de laatste dagen opnieuw de hoogte ingegaan. Driewerf hoera! Voor zij die net als ondergetekende niet zonder een deken kunnen slapen ook al lijkt je slaapkamer tegenwoordig meer op een hete pizzaoven, ik leef met jullie mee. Maar waarom maken we het onszelf in godsnaam zo moeilijk?

Een ijskoude douche nemen waarvan je spontaan begint te bibberen, één been uit bed laten hangen of vijftien ventilators op je richten. Je probeerde alles al uit, behalve: dat deken van jou de deur wijzen. Maar waarom is onder dekens slapen voor velen nu zo belangrijk? Ik ben blij dat je het vraagt.

“Onze biologische klok staat in verbinding met je lichaamstemperatuur. Je lichaamstemperatuur gaat dalen vlak voor het slapengaan”, legt Ellen Wermter, van Better Sleep Council uit aan The Huffington Post. En die temperatuur blijft zakken tijdens je slaap, op die manier bespaart je lichaam energie. Die kan dan weer worden ingezet voor andere systemen zoals bijvoorbeeld de spijsvertering. Wanneer we slapen met een deken gaan we voorkomen dat onze lichaamstemperatuur te laag wordt.

Maar bij warm weer is het een ander verhaal. Normaal gezien weet je lichaam dankzij je dalende lichaamstemperatuur dat het tijd is om te gaan slapen, maar dat is dus wanneer je gaat slapen met een deken bij warm weer niet het geval. Lukt het wel om slaap te vatten? Dan bestaat de kans dat je opnieuw zal wakker worden.

Waarom kunnen we dekens niet loslaten?

Wermter wijst erop dat écht onder de lakens kruipen helpt om in slaap te vallen. “Het hoort bij een aangeleerde routine, wanneer we dat niet doen dan lijkt het in onze hersenen alsof er iets ontbreekt en dan kunnen we moeilijk ontspannen.” Daarnaast wordt het gebruik van dekens geassocieerd met hogere niveaus van serotonine, de neurotransmitter die bekendstaat om het stimuleren van een kalm gevoel.