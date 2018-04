Waarom je niet op aftersun mag vetrouwen als je verbrand bent Eva Van Driessche

10 april 2018

11u05 0 Fit & Gezond Dit weekend werden velen van ons verrast door het plotse lenteweertje. De parken lagen vol en iedereen zag toch weer een beetje rood tegen de avond. Dan maar een flinke laag aftersun? Maar helpt dat eigenlijk wel?

In de zon liggen brengt schade aan je huid toe: vroegtijdige huidveroudering en beschadiging van de cellen. Een aftersun zal je dan niet helpen. "Er is geen enkele aftersun die huidschade opgelopen door de zon kan omdraaien.", vertelde Prof. Gutermuth, diensthoofd dermatologie bij het UZ in Brussel ons op een persconferentie. Een aftersun kan dus nooit je huid genezen als je verbrand bent, want zonneschade gaat dieper dan een crème kan werken. Gebruik aftersun dus niet als lapmiddel, voorkomen is altijd beter dan genezen in dit geval. Vooral omdat genezen dus niet meer kan, zodra je verbrand bent is de huidschade al geleden.

Is aftersun dan puur een commercieel product dat je eigenlijk niet nodig hebt? Deels wel. Het enige wat een aftersun kan doen is je huid wat kalmeren, verkoelen en opnieuw hydrateren. Dat kan je ook met een goede bodymilk, verse aloë vera of zelfs een koud melkcompres.

Maar natuurlijk heeft aftersun wel een aantal cosmetische voordelen. Het smeert makkelijk, hydrateert je huid goed, ruikt lekkerder dan pure aloë vera (dat stinkt helaas een beetje) en het kan je huid een mooie gloed geven. Zoek naar ingrediënten zoals hyaluronzuur, urea, glycerine, aloë vera, allantoïne en panthenol om te verzachten, antioxidanten. Als je huid echt rood en pijnlijk is dan is het best om een alternatief zonder parfum te zoeken, want dat kan je huid nog meer irriteren. Ook alcohol, citrusolie of munt (verkoelend, maar ook zeer irriterend) ga je beter uit de weg.