Waarom je na die eerste kop koffie naar de wc moet ’s ochtends Timon Van Mechelen

09u15

Bron: De Volkskrant 1 Foto door Jonas Jacobsson voor Unsplash Fit & Gezond Wie ’s ochtends al eens een kop koffie drinkt, wéét dat een bakje troost op zijn zachtst gezegd een nogal laxerend effect heeft. Veel mensen denken dat cafeïne de schuldige is, maar waarom moet je dan na een blikje energiedrank drinken niet zo nodig naar de wc?

Mensen die drie kopjes koffie per dag drinken, lopen minder kans op hartproblemen en leverziektes dan mensen die geen koffie drinken. Dat onthulden onderzoekers aan de Universiteit van Southampton deze week nog. Ze bestudeerden meer dan 200 bestaande studies over de impact van koffie op onze gezondheid en kwamen toen tot deze heuglijke conclusie.

Reden te meer dus om snel die eerste tas koffie te drinken zodat je weer vol energie én met volle darmen aan de dag kan beginnen. Want ja, dat je goed naar de wc kunt ’s ochtends na een kopje koffie, is algemeen geweten. Maar hoe komt dat eigenlijk?

Slechts theorieën

In een video van de American Chemical Society steken ze de schuld op maagzuur dat door koffie aangemaakt wordt en ervoor zorgt dat de inhoud van de maag sneller via de darmen naar buiten gesluisd wordt. Er wordt ook wel eens gezegd dat koffie ervoor zorgt dat het hormoon gastrine aangemaakt wordt, wat de dikke darm stimuleert. Maag-darm-leverarts Paul Boekema vertelt aan de Nederlandse krant De Volkskrant echter dat dit slechts theorieën zijn en dat er weinig wetenschappelijk bewijs voor is.

Hijzelf denkt eerder dat het hormoon cholecystokinine, dat ook vrijkomt door koffie en de galblaas doet samentrekken, verantwoordelijk is voor het laxerende effect van koffie, maar ook daar is geen hard bewijs voor. Koffie doet wel degelijk iéts met onze darmen, alleen zijn de wetenschappers er nog niet uit wat precies.