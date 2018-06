Waarom je moet overwegen kiwi mét schil op te eten Ellen den Hollander

18 juni 2018

09u05

Bron: AD 1 Fit & Gezond Supergezond, kiwi's. Ze barsten van de vitamine C, B en E. En verschillende gezondheidssites moedigen je aan om hem met huid en haar te verorberen. Maar is dat wel verstandig?

Het klinkt misschien niet heel aantrekkelijk, een kiwischil eten. Al die haartjes! Maar de schil bevat bevat 'ontzettend veel vezels', meldt Gezondheidsnet.nl. "Als je de haartjes van de schil borstelt en de kiwi wast dan smaakt hij lekkerder."

Kijk dus vooral wat je lekker of makkelijk vindt Patricia Schutte

Je kunt bijna alle soorten fruit met schil en al opeten, meldt Patricia Schutte, voorlichter bij het Voedingscentrum. In de schil zitten inderdaad vaak iets meer vezels en vitaminen. Maar je kunt je afvragen of je de moeite wilt doen: veel effect voor je gezondheid heeft het niet. "Het belangrijkste voor je gezondheid is dat je minimaal twee porties fruit per dag eet. Kijk dus vooral wat je lekker of makkelijk vindt: met of zonder schil."

Vuil en stof

Er zijn ook mensen die bananenschillen eten. Waarschijnlijk kan dit weinig kwaad, stelt Schutte. "Maar of dit echt lekker is..." De voedingsexpert adviseert in elk geval alle fruit grondig te wassen onder stromend water om vuil en stof te verwijderen.