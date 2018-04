Waarom je meer honger hebt als je moe bent Goed Gevoel

13 april 2018

Is geen enkele chocoladereep meer veilig voor je als je te weinig geslapen hebt? Je bent heus niet de enige. En daar is blijkbaar een wetenschappelijke verklaring voor.

Eén kort nachtje maakt niet uit, maar als je consequent te weinig slaapt, dan heeft dat een effect op je eetlust. Uit onderzoek blijkt dat wie te weinig slaapt meer hongerhormoon en minder verzadigingshormoon in het bloed heeft. Logisch dus dat je tijdens een vermoeiende periode meer trek hebt. Bovendien hunker je ook meer naar zoet: als troost, maar ook omdat suiker je een kortstondige energiepiek bezorgt. Helaas is die pret van korte duur, want na de piek volgt al snel een energiedip. Die je dan vervolgens weer probeert op te vangen met nog een suikerrijke snack. Van al die suiker en de bijbehorende schommelingen word je onrustig en gestresseerd. Gevolg? Je slaapt nog minder goed en komt in een vicieuze cirkel terecht.

Probeer dus ook als je moe bent je gezond verstand te gebruiken. Je hoeft immers niet op de vraag naar comfortfood in te gaan. Kies voor een gezonde snack of probeer wat te bewegen. Na een vermoeiende dag klinkt languit op de bank ploffen vast aantrekkelijker dan je schoenen aan te trekken om een wandeling te maken, maar probeer jezelf er gewoon heel eventjes tegen te verzetten. Door te bewegen genereert je lichaam namelijk energie waardoor je je minder snel laat verleiden door allerhande zoetigheden. Je hoeft niet meteen intensief te sporten, ook door lichte fysieke activiteit zoals wandelen of yoga krijgt je energieniveau een boost. Bovendien helpt beweging je ook mentaal even ‘uit te loggen’: je maakt je hoofd leeg en komt tot rust. Niet gek dus dat uit onderzoek blijkt dat je humeur danig verbetert als je regelmatig beweegt. Sterker nog: ook je risico op burn-out en depressie zou erdoor afnemen.