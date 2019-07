Waarom je maar niet afvalt, ook al sport je veel Nele Annemans

04 juli 2019

17u11

Bron: The New York Times, Goed Gevoel, eigen berichtgeving 0 Fit & Gezond Mensen die hopen af te vallen door te sporten, zijn er aan voor de moeite. Dat blijkt althans uit een nieuwe studie en werd eerder ook al aangetoond. Maar hoe komt nu dat het zo moeilijk is om kilo’s te verliezen zodra we aan het sporten slaan?

Veel wetenschappers zijn het erover eens: de meeste mensen die plots beginnen te sporten, verliezen maar weinig gewicht of komen zelfs bij. Meestal compenseren ze hun verbrandde calorieën door meer te eten, bewegen ze dagelijks minder of beide. Je metabolisme in rust kan ook afnemen zodra je kilo’s verliest. Dat alles zorgt ervoor dat je weer meer energie opneemt dan dat je verbrandt, wat uiteindelijk zorgt voor gewichtstoename. Bovendien wegen spieren ook meer dan vet, wat er ook voor kan zorgen dat je geen verschil merkt op de weegschaal.

Maar om te achterhalen wat nu de precieze reden is waarom mensen niet afvallen als ze beginnen te sporten, besloten onderzoekers van het Biomedical Research Centre in Baton Rouge, Los Angeles, een grote groep inactieve mensen te bestuderen.

Voor hun studie rekruteerden ze 171 mannen en vrouwen met overgewicht tussen de leeftijd van 18 en 65 jaar, die weinig bewogen om hun gewicht, rustmetabolisme, honger- en bewegingsniveau, voedingsinname en energieverbruik te analyseren. Sommigen moesten hun gewone leventje verder zetten, anderen werden aan een strak trainingsschema onderworpen. Zo moest een groep een schema volgen waarin ze ongeveer 700 calorieën extra verbrandde per week, een andere 1760. Daarbij mochten ze aten wat ze wilden.

Na 6 maanden werden ze opnieuw geanalyseerd. Daaruit bleek dat sommigen wel wat gewicht verloren hadden, maar ook dat 90% minder was afgevallen dan vooraf gedacht werd. Zij hadden hun extra calorieverbranding gecompenseerd. Niet door minder te bewegen, maar wel door meer te eten. De groep die ietsje meer dan normaal moest bewegen at ongeveer 90 calorieën meer dag dan ervoor en degenen met het meest intensieve sportschema 125 waardoor het gewichtsverlies teniet werd gedaan.

Glas wijn en nootjes

Ook diëtiste en praktijklector aan UC Leuven-Limburg waarschuwt voor sporters (in spe) voor de aloude valkuil. “We hebben de neiging om te onderschatten wat we innemen, en te overschatten wat we verbranden. Doorgaans verbranden we per kilo lichaamsgewicht 4 tot 10 calorieën per uur. Dat betekent dat iemand die 50 kilo weegt na een uurtje sporten dus 200 kcal extra mag verorberen. Helaas zijn een enkel glas wijn en de bijbehorende nootjes al goed voor een kleine 300 kilocalorieën. En zo ben je alweer méér aan het eten dan je verbruikt hebt, terwijl je wél goed bezig denkt te zijn.”

Ook dokter Hendrik Cammu deelt diezelfde mening. “Lichaamsbeweging is een medicijn met enorme voordelen, maar vermageren hoort daar niet bij. Wie alleen sport om af te vallen, doet dat om de verkeerde reden. Wie veel sport, verbrandt immers veel calorieën, maar heeft ook meer honger.” Die honger is volgens Cammu dan ook de belangrijkste reden waarom je niet afvalt van sporten alleen. “Je eet koolhydraten om de suikerreserves aan te vullen en eiwitten om de spieren te herstellen. Vaak vinden we ook dat we dat verdiend hebben. Denk maar aan die hotdog en dat streekbiertje na 100 kilometer fietsen.”

Halve kilo = 37 uur wandelen

Bovendien valt de calorieverbranding van sporten tegen. “Eén uur lang 10 kilometer per uur hardlopen verbruikt 900 calorieën. Dat komt overeen met het verbranden van een zakje chips, een banaan, een blikje cola of met 15 appelen. Om daadwerkelijk een halve kilo af te vallen moet je 37 uur wandelen.”

Volgens Cammu is het dus geen goed idee om te sporten alleen met de reden om gewicht te verliezen, maar wel om fit te blijven. “Dan hou je het ook veel langer vol. Dat hoeft trouwens ook geen driewekelijkse sessie in de fitnessclub te zijn. Zoek naar iets laagdrempelig waarvoor je gemotiveerd bent, en integreer het in je dagelijks leven. Ga bijvoorbeeld met de fiets naar je werk, of maak een wandeling met de hond.”