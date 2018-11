Waarom je maar beter geen tv kijkt terwijl je eet Valérie Wauters

24 november 2018

11u46

Waarom je maar beter geen tv kijkt terwijl je eet

Naast het feit dat voor de televisie eten gewoon helemaal niet gezellig is, is het ook nog eens slecht voor je gezondheid. Waarom? Omdat je er een opgeblazen gevoel van zou krijgen.

Hetzelfde geldt trouwens voor eten terwijl je op de computer zit, of een snelle lunch naar binnen werken terwijl je onderweg bent. “Het heeft een negatief effect op onze vertering”, aldus voedingstherapeut Hannah Braye. “Onze spijsvertering is een proces dat bestaat uit verschillende stadia, waarvan er één de cefale fase wordt genoemd. Dit begint in de hersenen, lang voor er zelfs maar voedsel in de maag komt.”

Hoe dit kan. Omdat de eerste fase van de spijsvertering wordt veroorzaakt door de aanblik, geur, gedacht of smaak van voedsel. “Het stimuleert ongeveer 20% van de afscheidingen die nodig zijn om een maaltijd te kunnen verteren”, aldus Braye. “Wanneer we ons concentreren op andere dingen dan op onze maaltijd, wordt de cefale fase geremd. Dit kan op zijn beurt bijdragen tot het ontstaan van ren opgeblazen gevoel na de maaltijd.

Geef je eten dus de aandacht die het verdient. Zet de televisie of je computer even uit en focus je de hele ervaring van het eten. Je zal er niet alleen meer van kunnen genieten, je buik zal je achteraf ook dankbaar zijn.