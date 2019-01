Waarom je katers plots 2 dagen duren

02 januari 2019

08u58

Ook nog altijd last van je kater van oudejaar? Je bent niet de enige. En blijkbaar zijn er een aantal dingen die de intensiteit en de duur van je kater beïnvloeden.

1. Je dronk te weinig water

“Alcohol heeft een vochtafdrijvend effect en zwaar drinken verergert dat, zeker als je tussendoor onvoldoende water drinkt”, vertelt dokter Vincent Pedre. Als je dus niet af en toe ook naar een glaasje water grijpt, vergroot de kans dat je lichaam uitdroogt waardoor je het minder snel kan ontgiften en je kater dus ook langer dan een dag kan duren.

2. Je sliep slecht

Een glaasje of twee kan je misschien helpen om makkelijker in te slapen, maar te veel alcohol is dan weer slecht voor de kwaliteit van je nachtrust. Dat extra glaasje wijn zorgt er immers voor dat je slaap meer onderbroken wordt waardoor je je nog slechter voelt in de ochtend. En hoe meer je drinkt, hoe slechter je slaap en hoe beroerder je je de dag erna (én de dag daarna) voelt.

3. Je dronk een donker drankje

Maak kennis met congeneren: giftige chemische stoffen die ontstaan bij de productie van alcohol én gelinkt zijn aan katers. “Uit verschillende studies blijkt dat de congeneren in donkere dranken geassocieerd worden met langere katers”, aldus dokter Fred Goggans. Zo hebben mensen vaak meer last van een bonkend hoofd na het drinken van whisky, rum, rode wijn en cognac. Drankjes die voor een iets minder erge kater zorgen? Witte wijn, wodka en gin.

4. Je wordt een dagje ouder

Jammer, maar helaas: hoe ouder je wordt, hoe erger de kater. Op je 21ste verwerkt je lichaam alcohol immers anders dan wanneer je 30 of 40 jaar bent. “Naarmate we ouder worden, verouderen ook onze cellen en is het moeilijker voor je lichaam om de toxines uit alcohol te verwerken, waardoor je kater ook langer duurt”, vertelt Pedre.

5. Je bent overgevoelig aan alcohol, maar je weet het niet

Veel mensen zijn overgevoelig voor bepaalde voeding of chemicaliën waarvan ze geen weet hebben. Bier wordt bijvoorbeeld gemaakt van gerst en hop (aka gluten), cocktails kunnen erg veel suiker bevatten en wijn sulfieten, en voor al die dingen kan je intolerant of overgevoelig zijn waardoor je kater erger wordt én langer duurt, zelfs al heb je maar één glas gedronken.

6. Je dronk op een lege maag

Alcohol kan de bekleding van je maag irriteren waardoor je misselijkheid, buikpijn of overgeven erger kunnen worden. Alcohol kan ook je bloedsuikerspiegel beïnvloeden volgens arts Chaun Cox. “Alcohol zit tjokvol eenvoudige suikers die voor pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel zorgen. Als je dan geen voedsel in je maag hebt, kunnen die schommelingen nog erger worden.” Om ervoor te zorgen dat je minder last hebt van een kater en dat de absorptie van alcohol vertraagt, leg je dus het best een fondke.

7. Je hebt je regels

Vaak voel je al lustelozer tijdens je menstruatie en omdat alcohol je lichaam uitdroogt kan je kater nog erger zijn en langer duren als je menstrueert.

8. Je neemt medicatie

Veel medicijnen worden afgebroken door je lever en nieren, dezelfde organen die je lichaam gebruikt om alcohol af te breken waardoor ze overuren moeten kloppen en mogelijk niet optimaal presteren. “Zeker met pijnstillers zoals paracetamol, antidepressiva, medicatie voor je cholesterol of bloeddruk moet je voorzichtig zijn”, vertelt Cox. Ook antibiotica kunnen een invloed hebben op hoe je lichaam alcohol verwerkt volgens Cox. “Hoewel het niet voor alle antibiotica geldt, kunnen ze in combinatie met alcohol soms misselijkheid, leverschade en een verhoogde bloeddruk veroorzaken.”