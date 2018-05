Waarom je je nooit schuldig moet voelen als je uitslaapt in het weekend TK

23 mei 2018

17u51

Bron: Washington Post 0 Fit & Gezond Je hebt je wekker in het weekend extra vroeg gezet, vastberaden om veel gedaan te krijgen. Maar eens het alarm afgaat, is de verleiding van je bed veel te groot en draai je je nog eens om. En daar voel je je dan schuldig over. Klinkt bekend? Wel, dan hebben wij goed nieuws voor jou: uitslapen in het weekend blijkt cruciaal voor je gezondheid.

We weten allemaal dat we eigenlijk minstens zeven uur per nacht zouden moeten slapen, en liefst zelfs acht uur. Maar laat ons wel wezen: in de praktijk is dat meestal onhaalbaar. Dat te weinig slapen slecht is voor de gezondheid, hoeven we je ook niet meer te vertellen. Mensen met een chronisch slaaptekort lopen een verhoogd risico op een rits van aandoeningen, van diabetes tot depressies.

Maar kan je dat slaaptekort van de werkweek inhalen in het weekend? Dat is de vraag die psycholoog Torbjorn Akerstedt van het Stress Research Institute aan de universiteit van Stockholm zich stelde. Hij en zijn collega's volgden daarvoor dertien jaar lang meer dan 38.000 Zweden, waarbij hen gevraagd werd om hun aantal uren slaap bij te houden.

Uit de resultaten, die vandaag gepubliceerd werden in het tijdschrift Journal of Sleep Research, blijkt dat mensen onder de 65 die maar vijf uur per nacht slapen minder lang leven dan mensen die zeven uur halen. Op zich niet verwonderlijk, maar daarnaast stelde Akerstedt ook vast dat je je schade kan inhalen in het weekend. Een uurtje of twee extra slapen als je niet moet werken, kan het gat dichten.

Af en toe een salade

Met andere woorden: eens lekker uitslapen kan helemaal geen kwaad, integendeel. Akerstedt benadrukt wel dat het hier om een voorlopige conclusie gaat en dat er meer onderzoek nodig is om uitsluitsel te krijgen. Zo kunnen er ook wel enkele puntjes van kritiek gegeven worden op zijn studie. Er werd bijvoorbeeld niet goed gekeken naar de invloed van een dutje overdag, en er waren bijzonder weinig rokers aanwezig in de onderzochte groep. Erg representatief was de testpopulatie dus niet.

Veel specialisten geloven ook niet dat je alle schade kan inhalen. "Vergelijk het met een dieet", verklaart Michael Grandner van de universiteit van Arizona. "Als je vijf dagen per week hamburgers eet, zal je dat niet ongedaan maken door in het weekend een salade te nemen. Natuurlijk is het gezonder dan zeven dagen per week fastfood, maar je zal toch enige schade aanrichten."