Waarom je je handdoeken op hotel beter niet opnieuw gebruikt

11 februari 2020

09u06

Bron: mindbodygreen 6 Fit & Gezond Als je de laatste jaren nog op hotel bent geweest, merkte je vast al op dat ze je steeds vaker aansporen om het milieu een handje te helpen. Zo geeft een bordje je de mogelijkheid om je handdoeken opnieuw te gebruiken of om ze op de grond te leggen om gewassen te worden. Het doel is om waterverspilling tegen te gaan en de negatieve impact op het milieu te verminderen, maar uit nieuw onderzoek blijkt nu dat dat vaak meer kwaad dan goed doet.

Een rapport dat verscheen in het tijdschrift Journal of Hospitality and Tourism Research toonde namelijk aan dat er geen bewijs is dat het minder wassen van handdoeken en linnengoed beter is voor het milieu. Meer zelfs, het zou zelfs schadelijker zijn voor de planeet én de volksgezondheid.

Door de handdoeken minder frequent te reinigen, zitten er vaak hardnekkigere vlekken in de stoffen. Daardoor moet het personeel ze net meer wassen of sterkere chemische reinigingsmiddelen gebruiken om de vlekken te verwijderen. Als geen van die twee opties werkt, moeten de handdoeken vaak weggegooid worden en er nieuwe gekocht worden. Dat doet het positieve effect van minder te wassen helemaal teniet.

Naast de negatieve impact op het milieu ondervinden ook de werknemers in hotels negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Hoofdonderzoeker Grace N. Sembajwe sprak met verschillende hotelmedewerkers en merkte op dat veel mensen kampten met ademhalingsproblemen als reactie op de chemische producten die gebruikt worden om de handdoeken te wassen. Die verhogen bovendien de bedrijfskosten van het hotel omdat er meer werknemers uitvallen door ziekte.

Om ervoor te zorgen dat de dagelijkse schoonmaak toch duurzaam verloopt, moedigen Sembajwe en haar team bij de Feinstein Institutes for Medical Research hotels aan om te investeren in energiezuinige wasmachines. Hoewel die op het eerste gezicht misschien niet zo kosteneffectief lijken, zou die verandering wel een hoger rendement opleveren, zowel op economisch als op ecologisch vlak.