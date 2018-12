Waarom je in de winter meer calorieën verbrandt met sporten Nele Annemans

06 december 2018

08u56

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond We gebruiken het koude weer meestal als excuus om binnen (of helemaal niet) te sporten, maar volgens recent onderzoek blijkt dat het toch de moeite loont om de kou te trotseren voor een stevige winterwandeling. Waarom? Je zou er meer calorieën mee verbranden.

Voor je huid, auto en gas- en elektriciteitsrekening is het misschien beter dat het nog niet gevroren heeft, maar je lijn heeft wél baat bij vriestemperaturen. Zo toont een studie aan de Universiteit van Albany in New York aan dat mensen die wandelen in temperaturen onder het vriespunt (denk aan - 10 à - 5 °C) meer calorieën verbranden dan degenen die wandelen bij een aangename 10 °C. Dat komt omdat je lichaam bij koude temperaturen harder moet werken om warm te blijven en je dus ook meer calorieën verbrandt.

Daarnaast bleek uit het onderzoek dat een groot deel van de vrouwen gewicht verloren terwijl ze spiermassa opbouwden, iets wat niet gebeurde bij hun mannelijke compagnons. Volgens oncoloog en medeauteur van het onderzoek Cara Ocobock komt dat omdat vrouwen beter gewapend zijn tegen de kou omdat ze gemiddeld meer lichaamsvet hebben en dat vet kunnen gebruiken als brandstof voor hun activiteit.

Conclusie: hoog tijd om je ijsschaatsen of loopschoenen onder het stof vandaan te halen en te investeren in een goed paar handschoenen!

Bron: goedgevoel.be

