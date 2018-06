Waarom je elke dag push-ups zou moeten doen TVM

10 juni 2018

18u21 0 Fit & Gezond Geen zin om elke dag intensief te gaan sporten, maar wil je toch een beetje strak in het vel blijven zitten? Dan is de push-up – ook wel pompen of opdrukken – dé ideale sportoefening om heel wat spieren tegelijkertijd te trainen zonder dat je zelfs maar je woonkamer moet verlaten.

Een push-up is een één van de meest bekende sportoefeningen en dat is niet zonder reden. Je gebruikt tijdens het opdrukken ten eerste heel veel verschillende spiergroepen tegelijkertijd. Zo train je er onder andere je borst, triceps, de voorkant van je schouders, je buikspieren en al je armspieren mee. Nog een voordeel is dat je er geen toestellen voor nodig hebt en dat je het overal kunt doen. Door push-ups te doen versterk je dus kortom heel wat spieren in je lijf, en je bouwt er tegelijkertijd conditie door op en je kunt er zelfs gewicht door verliezen.

Zo doe je de perfecte push-up

Push-ups doen mag dan heel wat voordelen hebben, als je de oefening verkeerd uitvoert, gaan die allemaal verloren. Als het je in het begin niet lukt om jezelf van de grond op te duwen, kun je trouwens ook je knieën op de grond zetten. Zo duw je minder lichaamsgewicht omhoog, maar je traint er wel nog steeds de spieren (in mindere mate weliswaar) in je bovenlichaam mee. Bouw het aantal push-ups rustig op, en doe er om de twee dagen bijvoorbeeld 1 of 2 meer.

Een goede push-up doe je zo:

1. Plaats je voeten of knieën op de grond

2. Zet je handen anderhalve schouderbreedte uit elkaar

3.Houd je lichaam steeds zo stijf als een plank

4. Trek je buikspieren samen en strek je armen

5. Buig vervolgens je armen recht langs je lijf en breng je lichaam naar beneden totdat je neus de grond bijna raakt en duw jezelf dan terug naar de startpositie

6. Vergeet je hoofd niet omhoog te houden en je navel in te trekken

7. Adem uit terwijl je jezelf naar boven duwt en adem in wanneer je je laat zakken

Nog niet helemaal duidelijk? Zoek dan even ‘How to do the perfect push-up’ op op YouTube. Je vindt er tal van video’s waarin het voor je voorgedaan wordt.