Waarom je dringend een tongschraper in huis moet halen TVM

03 april 2018

13u09 0 Fit & Gezond We poetsen (hopelijk) allemaal onze tanden minstens twee keer per dag, flossen misschien ook af en toe en hebben wellicht een fles mondwater in de badkamerkast staan. Maar heb je ook al een tongschraper in huis? We leggen uit waarom dat zo belangrijk is.

Een tongschraper is zeker en vast geen nieuw gegeven, het bestaat al jaar en dag en is gewoon te koop bij de drogisterij of apotheek. Het heeft meestal een ovale of driehoekige vorm, met vaak een schraapkant en een borstelkant.

Waarom zou je het doen?

We geven het toe, leuk is tongschrapen allesbehalve. Kokhalsneigingen zijn vaak niet te onderdrukken en het vuil dat van je tong afkomt, is op zijn zachtst gezegd goor. Maar net daarover gaat het natuurlijk. Omdat een tong heel onregelmatig van structuur is, blijven er veel etensresten en bacteriën achter op de tong. Die combinatie is niet alleen vuil, het veroorzaakt ook een slechte adem. En daar kun je door je tong te schrapen, makkelijk vanaf komen.

Hoe werkt het?

Je tong schrapen is in principe erg gemakkelijk: steek je tong uit, zet de tongschraper zo ver mogelijk achter op de tong en schraap in één beweging naar voor. Herhaal dit een paar keer tot er geen viezigheid meer af komt. Schraap nooit heen en weer over je tong – ook niet met de borstels – want dan kun je wondjes veroorzaken. Met de borstels doe je hetzelfde als met de schraapkant; van achter naar voor over je tong gaan. Het zorgt ervoor dat je nog net iets meer vuil weghaalt.

Gaat het ook met een tandenborstel?

Misschien reinig je je tong wel, maar met je tandenborstel? Dan ben je al goed op weg, maar ruil je die tandenborstel toch beter in voor een tongschraper. Een tandenborstel kan immers niet zo ver naar achteren als een tongschraper, en het is minder effectief in het verwijderen van micro-organismen. Je tanden hebben het zachte en beweeglijke oppervlak van de tandenborstel nodig, maar je tong heeft meer baat bij een stevig oppervlak.

Andere voordelen

* Smaak: Onze tong zit onder de smaakpapillen, maar wanneer je smaakpapillen onder andere viezigheid zitten, is de kans groot dat je de smaak van dat heerlijk bord spaghetti niet ten volle zal kunnen waarderen.

* Vertering: Een verminderde smaak leidt ook tot een verminderde vertering. Want onze spijsvertering die begint al in de mond. Ons speeksel zit immers boordevol enzymen die het voedsel afbreken. Hoe properder je mond, hoe beter je je voedsel kan proeven én hoe beter de spijsvertering is.

* Tandplak: Hoe vuiler je tong is, hoe meer tandplak er zich zal vormen op je tanden. En dat leidt niet alleen tot een slechte adem, maar ook tot tandbederf.

* Algemene gezondheid: Volgens tal van onderzoeken is een slechte mondhygiëne gelinkt aan tal van andere ziektes, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en zelfs onvruchtbaarheid. Een minuutje tongschrapen per dag klinkt dan zo slecht nog niet, toch?