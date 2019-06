Waarom je deze zomer beter niet te vaak slippers draagt Liesbeth De Corte

28 juni 2019

11u50

Bron: Scientific American, De Standaard, Eigen Berichtgeving 6 Fit & Gezond Het ultieme zomergevoel is dat van zand tussen je tenen, terwijl je met slippers aan richting zee wandelt. Bovendien is dat accessoire op modevlak Het ultieme zomergevoel is dat van zand tussen je tenen, terwijl je met slippers aan richting zee wandelt. Bovendien is dat accessoire op modevlak dé hit voor deze zomer. Het enige jammere? Het schoeisel is niet bepaald goed voor je voeten. “Je loopt nog beter op je blote voeten.”

“Met sandalen, teenslippers en Crocs moet je opletten”, meent Jo Dewijze, die podoloog is bij Move to Cure en de voeten van onze Rode Duivels behandelt. Het grote nadeel van deze schoenen: je voeten krijgen onvoldoende steun. “Het belangrijkste hierbij is dat als je je voet opheft, je tenen niet gaan klauwen om de slipper aan je voet te houden. Daar kan je klauwtenen (oftewel gekromde tenen, nvdr.) van krijgen. Doe dus geen lange wandelingen op slippers”, zo waarschuwt de expert.

Kortom, het kan geen kwaad om af en toe - én voor een korte afstand - flipflops te dragen. “Maar over het algemeen loop je zelfs nog beter op je blote voeten. Crocs en co. bieden immers geen steun, terwijl je door op blote voeten te lopen, je spieren nog traint”, besluit Dewijze.

Dikke laag eelt ter bescherming

Die opvallende uitspraak wordt nu bevestigd door een gloednieuwe studie die gepubliceerd is in het vakblad Nature. Wetenschappers van de Harvard-universiteit hebben ontdekt dat het eelt van mensen die normaal gezien blootsvoets lopen zo’n 30% harder en dikker is dan bij mensen die schoenen dragen. Hierdoor beschermt het eelt je voeten evengoed als een stevige schoenzool.

De Belg Kristaan D’Août was niet betrokken bij de studie, maar voert al jaren gelijkaardige onderzoeken uit voor de universiteit van Liverpool. In één van z’n onderzoeken moesten enkele proefpersonen 6 maanden lang zogenoemde ‘minimale schoenen’ dragen. “Dat voelde voor hen in eerste instantie oncomfortabel aan, maar nu geven sommigen zelfs de voorkeur aan die schoenen", zo stelt D’Août vast. “Ik hoop dat mijn onderzoeken en dat van de Harvard-universiteit mensen doet beseffen dat schoenen behoorlijk invasief kunnen zijn.”

Willen deze experimenten nu zeggen dat we onze schoenen in de vuilbak moeten kieperen? Natuurlijk niet. Want schoenen houden je voeten ook warm. “We willen niet zeggen dat mensen geen schoenen meer mogen dragen”, besluit ook bioloog Daniel Lieberman van de Harvard-universiteit. “Maar in sommige gevallen is blootsvoets wandelen beter voor je lichaam.” Als je enigszins kan, bijvoorbeeld aan een zwembad of aan het strand, laat je de slippers dus beter links liggen. Want ook met blote voeten kan je nog steeds genieten van het zand tussen je tenen.