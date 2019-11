Waarom je clitoris nog belangrijker voor je is dan je denkt NA

08 november 2019

13u03

Bron: EurekAlert! 0 Fit & Gezond Elke vrouw weet voor hoeveel seksueel genot een clitoris, althans de stimulatie ervan, kan zorgen. Maar onze kittelaar heeft nog een andere, waardevolle functie. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek dat hij ook erg belangrijk is voor de voortplanting.

In de nieuwe studie die verscheen in het tijdschrift ‘Clinical Anatomy’ werd ontdekt dat het stimuleren van de clitoris, meer specifiek het vrouwelijke orgasme, een bepaald effect heeft op de hersenen waardoor het eitje van de vrouw makkelijker bevrucht wordt.

Zo zou niet alleen de vaginale bloedstroom verbeteren, er zou ook een toename zijn van de vaginale smering, de vaginale zuurstof en de temperatuur én de positie van de baarmoederhals, de ingang van de baarmoeder, zou veranderen. Vooral die laatste verandering heeft een positief effect op de voortplanting. Doordat de positie van de baarmoederhals verandert, wordt namelijk voorkomen dat de spermacellen de baarmoeder te snel binnendringen. Vertraagt het sperma, dan wordt het mobieler waardoor het ook makkelijker wordt om het eitje te bevruchten.

Seksuele handicap

Daarom stellen de onderzoekers dat de clitoris dus niet alleen een recreatieve, maar ook een reproductieve functie heeft. Verwijdering van de clitoris - wat nog steeds in bepaalde landen en culturen uitgevoerd wordt - creëert dus niet alleen een seksuele handicap maar ook een op het vlak van de voortplanting.

“Dat seksueel genot de enige functie is van de clitoris, is dus volledig achterhaald”, benadrukt auteur van de studie Roy Leven nog eens. “Dit onderzoek verandert een belangrijke seksuele overtuiging die al heel lang heerst. Gelukkig vonden we nu het fysiologische bewijs dat de clitoris veel meer is dan alleen een plezierknopje.”