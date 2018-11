Waarom je beter geen make-updoekjes gebruikt om je gezicht te reinigen Nele Annemans

14 november 2018

Hoewel make-updoekjes een godsgeschenk lijken te zijn - ze zijn snel en übermakkelijk in gebruik, ideaal voor mensen met weinig tijd of die veel reizen - blijkt dat ze meer slecht doen dan goed doen voor je huid. Dat betekent niet dat je nu je hele voorraad de vuilbak in moet kieperen, maar er zijn wel een aantal dingen die je moet weten over je favoriete ontschminker.

1. Ze reinigen je huid niet voldoende

Make-updoekjes zijn prima om wat vuil van je gezicht te halen, maar echt reinigen doen ze niet. “Er blijven altijd nog make-upresten achter op je huid. Ze zijn erg handig om het meeste vuil weg te halen, maar je mag ze niet vervangen door je cleanser”, aldus dermatologe Archana Sangha. “Een cleanser reinigt niet alleen je huid, maar je masseert er ook je huid mee waardoor de bloedcirculatie gestimuleerd wordt. Met een doekje neem je alleen de helft van je make-up en het vuil weg.” En doordat de doekjes niet al het vuil en de overtollige olie wegnemen, kan regelmatig gebruik ervan leiden tot verstopte poriën, die op hun beurt zorgen voor meer puistjes. “Ik krijg veel patiënten over de vloer die last hebben van acne omdat ze uitsluitend gezichtsdoekjes gebruiken om hun huid schoon te maken”, vertelt de dermatologe.

Ook dermatoloog Craig Kraffert deelt die mening. “In make-updoekjes zitten oplosmiddelen en emulgatoren om make-up, olie en huidschilfers van de huid te verwijderen. Maar die doekjes bieden niet de voordelen die cleansers hebben omdat je die laatste mengt met water tijdens het reinigingsproces. Door alleen doekjes te gebruiken wordt je huid dus blootgesteld aan hoge concentraties van reinigingsingrediënten die je daarna niet afspoelt. En het is net door je gezicht af te spoelen dat je effectief het vuil, de olie en de make-up eraf haalt. Gebruik je alleen gezichtsdoekjes, steken problemen als uitdroging, overgevoeligheid, irritatie of allergische reacties bijgevolg vaker de kop op. Veel make-updoekjes zijn vaak ook behoorlijk ruw, waardoor zeker gevoelige huidjes sneller beschadigd kunnen raken.”

2. De doekjes laten een residu achter

Hoewel gezichtreinigingsdoekjes beloven je huid schoon achter te laten, blijft er altijd wel nog een soort film of residu achter. “Veel doekjes beloven je huid niet alleen schoon te maken maar ook te hydrateren. Maar als ze een plakkerig laagje achterlaten op je gezicht, worden er alleen maar meer bacteriën en verontreinigende stoffen aangetrokken die zoals een soort slijm op je huid blijven plakken. Als ze een residu achterlaten, is dat dus meestal geen goed teken”, aldus Archana Sangha.

Ook Kraffert waarschuwt voor de stoffen in de doekjes. “Make-updoekjes zitten vaak tjokvol geconcentreerde stoffen waardoor ze uitdrogend en irriterend kunnen zijn voor de huid. Daarnaast bevatten ze vrij veel conserveermiddelen om ze langer te kunnen bewaren, maar die irriteren de huid nog meer of kunnen zelfs leiden tot een allergische reactie.” Als de ingrediëntenlijst eindeloos lijkt, laat je de doekjes dan ook beter links liggen.

Niet alle doekjes zijn hetzelfde

Zoals met veel huidverzorgingsproducten, kunnen we ook make-updoekjes niet over dezelfde kam scheren. Bepaalde ingrediënten zoals aloë vera, panthenol en glycerine werken verzachtend en vochtinbrengend en kunnen dus wel voordelen bieden voor mensen met een gevoelige of droge huid. Anderzijds zijn het wel die mensen die het meest moeten opletten met de doekjes volgens Kraffert. “Mensen met een erg gevoelige huid moeten voorzichtig zijn. Niet iedereen reageert op de doekjes, maar deze huidtypes lopen een hoger risico op irritatie.” Mensen met een vette huid kunnen de doekjes dan weer veel beter verdragen. Al passen acnegevoelige huidjes ook beter op. “Het achtergebleven residu kan de poriën verstoppen en dus voor nog meer puistjes zorgen”, aldus Sangha.

Kortom, reinigingsdoekjes zijn ideaal om je huid snel tussendoor te reinigen bijvoorbeeld na het sporten of als je reist, maar je mag ze niet vervangen door je een gewone wasbeurt. Je gezicht wassen met lauw water en een zachte cleanser is en blijft nog altijd de beste manier om je huid schoon te maken en gezond te houden.