Waarom je beter geen handgels gebruikt

10 december 2018

09u04

Bron: PureWow 0 Fit & Gezond Misschien heb je er eentje in je tas, in de lade van je bureau, op het aanrecht: voor velen onder ons zijn antibacteriële handgels dé redder in nood om tijdens de koude wintermaanden geen verkoudheid op te lopen. Maar zijn ze wel zo gezond?

Eerder raadde de Nederlandse Gezondheidsraad al af om handgels te gebruiken. Volgens hen is hun effectiviteit niet bewezen en kunnen ze onze weerstand verminderen. Bovendien kunnen ze schadelijk zijn omdat ze niet alleen de slechte maar ook de goede bacteriën doden.

Maar dat is niet de enige reden waarom we desinfecterende handgels beter mijden. Ook voor je huid doen ze niet zoveel goeds. De meeste gels bevatten immers uitdrogende ingrediënten zoals alcohol die het vocht onttrekken aan je huid waardoor je handen erg droog en trekkerig kunnen aanvoelen. Op termijn kunnen ze er zelfs voor zorgen dat je nagels broos worden en je nagelriemen barsten of splijten. Gebruik dus liever wat water en een milde zeep om je handen te wassen. Die klaren het klusje ook, en zijn minder schadelijk dan antibacteriële handgels.