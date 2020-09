Waarom iedereen een ochtendmens zou moeten worden: “Je wordt er fitter, gelukkiger en succesvoller van”

Fit & Gezond Ochtendmens Lienke de Jong (29), ondernemer en oprichter van het platform Dear Good Morning, heeft het geheim ontdekt om beter in je vel te zitten: simpelweg iets vroeger opstaan. Wees gerust, je moet de wekker geen úren vroeger zetten. Enkele minuten vroeger uit bed stappen en een beetje sporten zou al een wereld van verschil maken.

Jij staat om 06.00 uur op, waarom wil je dat anderen ook ochtendmens worden?

“Ik geloof dat je er fitter, gelukkiger en succesvoller van wordt. Ik zeg niet dat iedereen op dat uur moet opstaan, maar wel dat het goed is om in de ochtend een moment te creëren voor jezelf, en dan te bewegen. Dat verandert je leven. Door vroeg te sporten krijg je een dubbele energieboost: van het euforische gevoel dat het jou gelukt is op tijd op te staan én van de endorfines die je aanmaakt. Dat maakt je een alerter, vrolijker en productiever mens. Kom maar op met die lastige vergadering.”

Hoe doe je dat, heb je een succesformule?

“Beter slapen, eerder opstaan, fitter worden door ’s ochtends vroeg te sporten en je motivatie vol te houden. Dat is mijn formule. Ik heb dat zelf zes jaar lang getest en ik heb het uitgezocht met een aantal slaapexperts.’”

Ik ken mensen die sporten vreselijk vinden, sta dan desnoods op één been als je ‘s morgens tandenpoetst

Kan een avondmens dit ook?

“Twintig procent van ons is een ochtendmens, twintig procent een avondmens en de rest schommelt ertussenin. Sta iets eerder op, al is het een minuut, en beweeg. Het mag een koprol zijn, yoga, squats, de hond uitlaten. Ik ken mensen die sporten vreselijk vinden, sta dan desnoods op één been als je ’s morgens tandenpoetst. Ook oudere mensen kunnen dit.”

Lukt het ook zonder vroeg te sporten?

“Véél minder, vanwege die dubbele boost.’’

Hoe pak jij het ’s ochtend aan?

“Ik heb een vast ritueel. Als ik wakker ben, zeg ik hardop dat het een goede dag wordt. Binnen de vijftien seconden sta ik naast mijn bed en app direct mijn ouders en volgers op Instagram een ‘goedemorgen’. Dat voelt meteen geliefd. Ik ga naar het toilet, plens water in mijn gezicht, poets mijn tanden, drink wat en trek om tien over zes mijn sportkleding aan. Ik praat mezelf moed in en vier alle minisuccessen meteen! Dat geeft een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen.”



Lienke de Jong is oprichter van het platform Dear Good Morning. Zij schreef het gelijknamige boek dat is verschenen bij levboeken (20,99 euro).

Tips:

- Wees realistisch. Begin met stapjes van een kwartier eerder naar bed en eerder op.

- Complimenteer jezelf. Mentaal zorgt dit ervoor dat je je nieuwe routine beter volhoudt.

- Begin met één minuut bewegen. Op de vroege morgen kan dat al een groot verschil maken.

- Als je slecht hebt geslapen... Ga je die avond weer volgens je nieuwe ritme naar bed.

- Kies voor de 15-seconderegel. Zodra de wekker gaat, stap je in 15 seconden uit bed.

- Houd het 66 dagen vol. De meeste mensen hebben zich dan een nieuwe gewoonte aangeleerd.