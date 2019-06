Waarom het zo goed voelt om voor de televisie te eten Nele Annemans

01 juni 2019

17u08

Bron: Well+Good 0 Fit & Gezond Toegegeven, buiten een etentje op restaurant of bij vrienden of familie smul ik steevast m’n avondmaaltijd voor de televisie op. En ook die zak paprikachips smaakt toch net altijd dat tikkeltje beter met een aflevering van mijn favoriete Netflixserie op de achtergrond. En blijkbaar ben ik niet de enige. Maar hoe komt het het nu dat eten voor de televisie zo goed voelt? Enkele experts leggen het fenomeen uit.

“Mijn cliënten die ‘s avonds steevast eten op de bank doen dat vaak als manier om zich te ontspannen en hun hersenen even uit te schakelen”, zegt voedingsdeskundige Alissa Rumsey. “Ze genieten er echt van om te eten terwijl ze naar iets kijken.” En dat komt volgens klinisch psychologe Sophie Mort omdat er op dat moment iets in je hersenen gebeurt. “Zowel het eten van bepaalde voedingsmiddelen als naar televisie kijken zorgt ervoor dat er dopamine, het plezierstofje, vrijkomt. Het voelt dus gewoon écht goed om te eten terwijl je een van je favoriete series bingewatcht.”

Dokter Mort voegt eraan toe dat we momenteel ook in een cultuur leven waarbij productiviteit hoog in het vaandel gedragen wordt waardoor we zelden een ding tegelijk doen. Want waarom alleen eten als je tegelijkertijd ook een aflevering van Game of Thrones kan bekijken? “Bewust ofwel mindful eten druist volledig in tegen hoe we de dag van vandaag leven. Mensen lunchen steeds meer achter hun computer omdat ze het te druk hebben om alles gedaan te krijgen en ‘s avonds maken ze een snelle hap die ze ook achter een scherm opeten. De druk van onze maatschappij en die we onszelf opleggen maakt het dus aartsmoeilijk om bewust te eten en te leven.”

Maar ook je kindertijd kan er een rol in spelen. “Als je als kind verplicht werd om aan tafel te eten, zal je als volwassene ook minder geneigd zijn om met je bord voor te televisie te gaan hangen. Mensen die vroeger een wekelijkse pizza-filmavond hielden thuis, zullen daarentegen wel sneller verleid worden om dat ook op latere leeftijd te doen”, vertelt Mort.

Het grote nadeel van achter je televisie of een ander scherm te eten, is dat je je niet bewust bent van wat je in je mond stopt. Je hersenen focussen zich op je scherm en niet op het eetproces, waardoor je je makkelijker gaat overeten en uiteindelijk aankomt. “Als je af en toe eens voor de televisie eet om je te ontspannen is er geen probleem. Geniet dan ook van dat moment. Probeer er gewoon voor te zorgen dat het geen gewoonte wordt en ga na waarom je het doet. Misschien ben je eenzaam? Probeer dan eens in plaats daarvan een vriendin te bellen. Door de reden te zoeken en te vinden, wordt het mogelijk om er iets aan te doen”, besluit eetpsychologe en voedingsdeskundige Elise Museles daar nog over.