Waarom het nooit te laat is om te beginnen sporten Liesbeth De Corte

02 september 2019

14u07 0 Fit & Gezond ‘Laat, ‘t is nooit te laat. Oh oh oweejo!’ Al meer dan twintig jaar zingen we de hit van Get Ready luidkeels mee. Nu blijken de jongens van de boyband ook nog eens gelijk te hebben. Een nieuwe studie toont aan dat zeventigers die beginnen te sporten er veel baat bij hebben.

We weten allemaal dat voldoende bewegen een must is voor een gezond lichaam. Mocht je er nog aan twijfelen: dat geldt ook voor mensen die al een jaartje ouder zijn. Dat staat te lezen in een studie die gepubliceerd is in het vakblad Frontiers in Physiology. Mensen die pas na hun zeventigste verjaardag beginnen te sporten kunnen dezelfde spiermassa opbouwen als leeftijdsgenoten die zich al heel hun leven in het zweet werken.

Wetenschappers van de Universiteit van Birmingham hebben twee groepen van mannen ouder dan 70 en 80 jaar opgetrommeld. De ene groep behoort tot het type couch potato, de andere groep zijn sportievelingen met een fysiek die tiptop in orde is. Ze moesten allemaal iets drinken met een stofje in, dat checkt hoe eiwitten zich ontwikkelen in de spieren. Vervolgens moesten de deelnemers sporten, onder andere met gewichten en op een fitnesstoestel. Voor en na de sportsessie namen de onderzoekers ook staaltjes van de spieren.

De onderzoekers dachten op voorhand dat de opbouw van spiermassa vlotter zou gaan bij de sportievelingen dan bij de zogezegde luieriken. Maar tegen de verwachtingen in was dat niet het geval. Integendeel: het verliep bij beide groepen even vlot.

“Onze studie toont aan dat het niet uitmaakt of je al je hele leven sport of niet. Ook als je op oudere leeftijd begint te lopen, zwemmen of naar de fitness gaat, kan je er de vruchten van plukken”, reageert hoofdauteur Leigh Breen in een persbericht. “Uiteraard is het beter om al van jongs af aan te sporten, maar ook door op latere leeftijd te starten, kan je jezelf beschermen tegen spierzwakte en andere lichaamskwaaltjes die gelinkt zijn aan je leeftijd.”