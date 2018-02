Waarom het nieuwe dieetadvies van Gwyneth Paltrow nog niet zo slecht is Charlotte Dierckx

Bron: Nieuwsblad, Goop 1 Fit & Gezond Het is niet de eerste keer, en toch doet het advies van Gwyneth Paltrow op haar lifestylewebsite Goop nog heel wat wenkbrauwen rijzen. Van om hun ‘leanest livable weight’ na te streven dat het internet in rep en roer zette. Het is niet de eerste keer, en toch doet het advies van Gwyneth Paltrow op haar lifestylewebsitenog heel wat wenkbrauwen rijzen. Van jadestenen voor je vagina tot een bezoekje aan de seksclub met kerst : de actrice heeft voor alles raad. Deze keer is het een artikel waarin vrouwen worden geadviseerddat het internet in rep en roer zette.

Enkele jaren geleden deelde Gwyneth Paltrow nog haar zelfverzonnen dieet om af te vallen na de feestdagen op haar lifestylewebsite Goop. Driehonderd calorieën per dag, dat zou toen volgens haar voldoende geweest moeten zijn om komaf te maken met overtollige kilo's en tegelijk het lichaam te voorzien van de nodige voedingsstoffen. Niet geheel onverwachts kon haar eetplan op heel wat kritiek rekenen van zowel voedingsexperts als het internet.

En ook deze keer zijn lezers niet mals. Een artikel met de titel ‘Dieetmythes ontkracht’ waarin ze adviseert om je ‘leanest livable weight’ na te steven, werd met veel ongenoegen onthaald bij het grote publiek. Hoewel de actrice (zoals gewoonlijk) alleen maar goede intenties had en zelfs professor Traci Mann, voedingsdeskundige en auteur van het boek Secrets From the Eating Lab, optrommelde om een woordje uitleg te geven over gezonde manieren om gewicht verliezen, schoot het advies bij menig lezer in het verkeerde keelgat. Vooral de term ‘leanest livable weight’, ofwel 'het laagste gewicht binnen je mogelijkheden' zette heel wat kwaad bloed. Het gros van de lezers interpreteert het artikel als: 'Hoe kan je zo mager mogelijk door het leven gaan zonder te sterven?'. Sommigen wijzen Gwyneth op de gevolgen die dergelijke adviezen kunnen hebben en noemen het zelfs ronduit gevaarlijk. Anderen stellen zich dan weer de vraag waarom ze vrouwen en jonge meisjes niet aanmoedigt om een gezonde levensstijl na te streven.

Meer dan je droomgewicht

Dat er eigenlijk geen kwaad opzet mee gemoeid was, wordt meteen duidelijk wanneer we het artikel onder de loep nemen. De term 'leanest liveable weight', die werd aangehaald door professor Traci Mann, wordt al gauw genuanceerd: “Iedereen zit in een genetisch bepaalde ‘gewichtsklasse’, waarbinnen het lichaamsgewicht schommelt. Wanneer je streeft naar een gewicht lager dan die ondergrens, zal je lichaam er alles aan doen om je op gewicht te houden. Als je minder weegt dan de ondergrens, ondergaat je lichaam biologische veranderingen: het overleeft op minder calorieën, maar wat overblijft wordt opgeslagen als vet. De hormonen die je hongergevoel bepalen, raken verstoord. Wie binnen zijn eigen gewichtscategorie blijft, maakt die veranderingen niet door en blijft makkelijker op gewicht."



Hoe je dat gewicht bepaalt, blijft een raadsel. “Je zal merken dat je lichaam altijd naar een bepaald gewicht terugkeert. Daar zit ongeveer je gewichtscategorie. Het is ongeveer hoeveel je weegt als je gezond eet en niet heel veel aan sport doet. Je ‘leanest liveable weight’ is meestal meer dan je droomgewicht, maar aanvaard het. Het is wat je lichaam wil en het is gezond," adviseert professor Traci Mann.