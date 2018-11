Waarom het helemaal niet erg is als je je dieet niet kan volhouden Nele Annemans

23 november 2018

Ah diëten, er zijn er maar weinig die ik nog niet geprobeerd heb - Weight Watchers, koolhydraatarm, het eiwitdieet: ze passeerden allemaal de revue en ja, zelfs maaltijdrepen waren jarenlang mijn middagmaal - en één ding hadden ze allemaal gemeen: ik hield ze niet vol. En daar is blijkbaar een wetenschappelijke verklaring voor.

Ben jij ook iemand die de hele dag op slaatjes en fruit teert om ‘s avonds dan toch een zak chips én een doos Oreokoekjes achterover te slaan? Je bent heus niet de enige, en kwaad kan het blijkbaar ook niet, tenminste als je een goede balans houdt. Een nieuw onderzoek dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Nutrients toont immers aan dat je af en toe laten verleiden tot een stukje chocolade of een kommetje chips de voordelen van je gezonde dieet niet teniet doen.

Voor de studie werden de proefpersonen gevraagd om een mediterraans of een zoutarm dieet te volgen gedurende 5 tot 6 weken. Vervolgens werd hun fysieke gezondheid gemeten en gevraagd om opnieuw naar hun gewone eetgewoontes over te schakelen voor 4 weken. Daarna moesten ze nog eens hun dieet volgen, waarna de onderzoekers opnieuw hun fysieke gezondheid analyseerden om die te vergelijken met de eerste resultaten.

Wat bleek? De proefpersonen waren even gezond na het eerste dieet als na het tweede. Daaruit concludeerden de onderzoekers dat het geen erg is als je goede voornemens niet perfect verlopen. Zelfs na enkele weken kan je gezondheid er al op vooruit gaan. Je hoeft dus helemaal niet zo streng te zijn voor jezelf. Als je bijvoorbeeld écht zin hebt in dat stukje chocoladetaart, ook al probeer je je aan een koolhydraatarm dieet te houden, eet het dan gewoon.

Als je je naast je zondigmomentjes houdt aan een gezond eetpatroon, zal dat je gezondheid heus niet schaden. “Zolang het grootste deel van je dieet bestaat uit gezonde ingrediënten, kan je vrijwel van elk ander voedingsmiddel ook genieten, zolang het maar met mate is”, aldus dokter Josh Ax. “Het belangrijkste is om te onthouden dat je altijd de draad weer kan oppikken en opnieuw gezond kan eten bij je volgende snack of maaltijd. Het is daarentegen geen goed idee om je onder het motto “Het is toch al om zeep” helemaal te laten gaan.”

Weet ook dat als je je alles ontzegt, je je dieet niet gaat volhouden. Voeding is immers ook een bron van plezier en gezelligheid en het zou zonde zijn om dat op te geven.

Als je me nu even wil excuseren, ik ga genieten van een heerlijk stukje chocoladetaart.