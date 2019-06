Waarom het gezond is om op vakantie te gaan Liesbeth De Corte

26 juni 2019

12u08 1 Fit & Gezond Vertrek jij binnenkort op vakantie? Daar doe je niet alleen jezelf, maar ook je gezondheid een groot plezier mee. Dat blijkt uit een nieuwe studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Psychology & Health.

Lekker eten à volonté, even geen stress door het werk, je leert nieuwe culturen en mensen kennen. Jawel: een vakantie is goed voor veel dingen. Zélfs voor je gezondheid. Dat beweren althans wetenschappers van de Syracuse Universiteit in New York. “We hebben ontdekt dat mensen die veel reizen minder risico lopen op het metabool syndroom”, stelt professor Bryce Hruska vast. Het metabool syndroom is een verzamelnaam voor symptomen als overgewicht, een hoge bloeddruk, een stijging van de bloedglucosespiegel en een afname van de ‘goede’ HDL-cholesterol. Stuk voor stuk symptomen die het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 verhogen.

Voor de studie werden 63 mensen onderzocht. Zij moesten aangeven hoeveel keer ze de voorbije 12 maanden op vakantie geweest waren, hoe lang die vakantie had geduurd, waar ze vertoefd hadden, hoeveel geld de reis gekost had en hoeveel stress ze ervaren hadden. Elk detail kwam aan bod: met wie ze op trot waren, hoeveel ze gedronken en geslapen hadden, welke activiteiten ze uitgevoerd hebben ... De vakanties werden trouwens niet beperkt tot tripjes in het buitenland. Elke dag vrijaf telde mee, ook als mensen die thuis hadden doorgebracht.

Tegelijk werden ook stalen genomen om een zicht te krijgen op de bloeddruk, cholesterolwaarden en bloedglucosespiegel. Op die manier konden de wetenschappers nagaan wat het risico was op het metabool syndroom. Ze ontdekten dat mensen die vaker op vakantie gingen, minder risico liepen op de aandoening. Dat geldt zowel voor mensen die een uitstapje maakten als zij die kozen voor een staycation. Volgens de onderzoekers komt dat omdat de fervente reizigers minder last hebben van stress. Dat geven ze ook zelf aan: tijdens de vakantie voelden ze zich meer zen.

Weinig bewijs

“Een vakantie is goed voor je gezondheid. Absoluut!”, reageert Sarah Jacobs, burn-outcoach en huisarts bij Huis voor Veerkracht. “Het zal je stresslevel doen dalen. Maar of het per se het risico op het metabool syndroom vermindert, kan ik niet met zekerheid zeggen.”

Volgens Jacobs zijn er wel degelijk aanwijzingen dat er een link is tussen stress en het metabool syndroom. “Mensen met het syndroom van Cushing, een aandoening waarbij te veel van het stresshormoon cortisol wordt aangemaakt, ontwikkelen vaak het metabool syndroom. Ze worstelen met andere woorden ook met een hoge bloeddruk, overgewicht, een verhoogde cholesterol en verhoogde suikerwaarden. Daarnaast hebben mensen met chronische stress ook vaker overgewicht.”

Het enige probleem? Het verband tussen de twee is nog nooit écht aangetoond. “Het grote gros van de studies kon niet aantonen dat stress een invloed heeft op het metabool syndroom. Een mogelijke verklaring is dat het heel moeilijk is om stress te objectiveren en te meten. Hoe het ook zij: op dit moment is er nog te weinig bewijs.”

Daarnaast heeft de studie van de Syracuse Universiteit ook enkele tekortkomingen: 63 mensen is géén grote onderzoeksgroep. Bovendien zijn er ook heel wat andere factoren die een rol kunnen spelen. “Sommige mensen krijgen stress op vakantie”, voegt Jacobs daar aan toe. “Het is belangrijk om na te gaan wat de mensen op vakantie eten en hoe vaak ze bewegen. Al die zaken moet je ook in kaart brengen.”

Het besluit van Jacobs: “Op basis van deze studie kan je niet met zekerheid stellen dat vakanties het risico op het metabool syndroom vermindert. Dat is te kort door de bocht. Maar het onderzoek an sich is veelbelovend. Het is absoluut de moeite waard om verder te onderzoeken."