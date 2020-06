La Roche Posay Gesponsorde inhoud Waarom een serum niet mag ontbreken in je anti-agingroutine Aangeboden door La Roche-Posay

26 juni 2020

Naarmate we ouder worden, verliest onze huid haar elasticiteit en nemen fijne lijntjes en rimpels toe – dat wisten we al. Het goede nieuws? De juiste routine voor je huid kan wel degelijk een wereld van verschil betekenen. En laat net dat de reden zijn dat een serum niet mag ontbreken. Hoe een serum precies werkt en hoe je het gebruikt, leggen we je glashelder uit. Ready? Set? G(l)o(w)!

Gezichtsserums ontrafeld: zo werken ze

Een serum is een zeer geconcentreerde formule, rijk aan actieve bestanddelen met een structuur die doorgaans fijner is dan die van een dag- of nachtcrème zodat de actieve stoffen sneller en efficiënter kunnen worden opgenomen door de huid. Dat is dan ook meteen het belangrijkste verschil tussen een serum en een crème: dankzij de hoge concentratie aan actieve bestanddelen kunnen ze huidproblemen – zoals rimpels of volumeverlies - heel gericht en intens aanpakken.

Een serum zie je dan ook best als een essentiële stap die als basis kan dienen voor de rest van je huidverzorgingsroutine. Gebruik je een serum als basis, dan zal het serum de opperhuid voorbereiden op je gezichtscrème: zo zorg je voor een optimale doeltreffendheid.

Een serum gebruiken: dagelijks of als kuur

Wil je een duurzaam resultaat bereiken om zichtbare tekenen te verminderen -zoals volumeverlies of huidveroudering - dan kun je best dagelijks een serum gebruiken. Reinig hiervoor eerst je huid en breng vervolgens ongeveer twee tot drie druppels van het serum aan. Warm het kort even op in je handen en breng het vervolgens aan op je wangen, voorhoofd, hals en decolleté maar vermijd je oogcontouren. Hierna kun je je gezichtscrème aanbrengen.

Daarnaast kan je je huid ook een gerichte kuur geven om tijdelijke huidproblemen te verminderen. Daarvoor breng je het serum enkele weken lang zowel ’s ochtends als ’s avonds aan.

Serums en hyaluronzuur: een droomhuwelijk

Wie huidveroudering zegt, zegt hyaluronzuur. Hyaluronzuur is een volumemolecule dat van nature aanwezig is in ons lichaam en in staat is om 1000 keer zijn gewicht in water vast te houden. Zie het als de vulling van ‘de huidmatras’ waar onze huid zijn elasticiteit en volume aan te danken heeft. Helaas neemt de hoeveelheid hyaluronzuur in onze opperhuid geleidelijk af naarmate we ouder worden. Zeker als je een gevoelige huid hebt, zul je een volumeverlies sneller vaststellen: een gevoelige huid veroudert sneller en heeft meer tijd nodig om zich te herstellen.1 Dat is dan weer te wijten aan micro-inflammatoire stress in de huid, die het steunweefsel van collageenvezels en hyaluronzuur aantast. De oplossing? Je huid voorzien van een extra portie hyaluronzuur!

En dat doe je het best in de vorm van een serum. Als ingrediënt in een serum is hyaluronzuur namelijk superefficiënt. Onze favoriet? Hyalu B5 van La Roche-Posay. Dit volumegevende en revitaliserende serum geboost door een hogere concentratie aan hyaluronzuur en gecombineerd met vitamine B5 en madecassoside, maakt korte metten met de zichtbare tekenen van huidveroudering: 71% van vrouwen zag dat rimpels verminderd waren.2 Het beste resultaat behaal je door ook je dagcrème en oogcrème af te stemmen op je serum – zo haal je letterlijk alles uit je huidverzorging!

1. Richard E. Fitzpatrick & Rahul C. Mehta – Cosmetic Dermatology: Products and Procedures, Second. 2015 Oct. Cellular growth factor.

2. Self-assessment questionnaires – 5 points scale (N=52): 65 years old, all skin types, 100% declaring to have sensitive skin. 4 weeks in South Africa.