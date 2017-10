Waarom een herfstwandeling de perfecte sport is IS

11u00

Bron: HLN 10 Photo by Takahiro Sakamoto on Unsplash Fit & Gezond De herfst is hét seizoen om urenlange wandelingen te maken in de natuur. "Wie een zittend beroep heeft, krikt er meteen zijn conditie mee op", zegt sportdiëtiste Stephanie. "En neen: die Leffe of pannenkoek achteraf doet die inspanning niet teniet."

Je hoeft niet altijd tot het uiterste te gaan of een marathon te lopen om sportief te zijn. Je kan ook heel fit worden door regelmatig te wandelen. Voor heel wat mensen 'voelt' dit echter niet aan als sporten. "Onterecht, want wandelen is een van de beste vormen van beweging, met Nordic Walking wereldwijd op één", zegt Stephanie. "Het is goed is voor je bloedvaten, gewrichten, botten en hart. En het is de ideale bewegingsvorm om blessures te vermijden." Je verbrandt ongeveer 5 kcal per kilogram lichaamsgewicht per uur als je met een tempo van 6 km per uur wandelt. Iemand met een gewicht van 60 kilogram verbrandt dus 300 kcal per uur. Bergop wandelen of af en toe wat interval (snel/ traag) inlassen, zal dat getal nog wat de hoogte injagen.

Bij langere tochten waak je er het best over voldoende tussendoortjes bij de hand te hebben. "In principe is één banaan of energiereep per twee uur voldoende", zegt Stephanie. "Probeer ook om de twee uur een halve liter water te drinken. Als je gaat wandelen, kan je voor je vertrek gerust nog een grote kom havermout of volkorenpasta eten. Omdat je bij wandelen minder schokbewegingen hebt dan bij lopen, kan je maag onderweg verder verteren. Drie uur vooraf eten, zoals bij andere sporten, is dus niet nodig."

Ook de Leffe of pannenkoek aan het einde van je wandeling doen weinig kwaad. "De positieve effecten van een urenlange wandeling verdwijnen echt niet omdat je een biertje drinkt of ijsje eet. Het hoort erbij om zo'n tocht af te sluiten met een beloning en die pannenkoek vormt voor je kinderen meestal de motivatie om mee te gaan. (lacht) Tenzij je echt wandelt om af te vallen of aan wedstrijden deel te nemen. In die gevallen kan je de alcohol en de snacks beter laten staan."