Waarom een glas water na een nacht anders smaakt TVM

03 november 2018

13u47 0 Fit & Gezond Zet jij ’s avonds ook een glas water naast je bed klaar om in de ochtend meteen komaf te maken met die onplezierige ochtendadem? Dan heb je misschien al wel gemerkt dat het water na een nacht een beetje van smaak veranderd is. Hoe komt dat en is het ongezond om het op te drinken?

Eerst en vooral verandert de smaak van water dat lang aan de lucht blootgesteld is wel degelijk, het zit dus niet zomaar in je hoofd. Het water zelf bevat geen proteïne of suiker, dus microben breken het niet af zoals ze dat met voedsel doen. Water kan dus niet op dezelfde manier als eten slecht worden. Maar de chemische samenstelling verandert wel als het een hele nacht aan de lucht in een glas blootgesteld werd.

Dan absorbeert het water namelijk koolstofdioxide. Een klein deeltje daarvan wordt omgezet in koolzuur. Soms kan dit koolzuur een proton of twee verliezen, waardoor je carbonaat of bicarbonaat krijgt. Dit verlaagt de ph-waarde van water, waardoor het een beetje zuur wordt en de smaak verandert. Betekent dit dat het water onveilig is om te drinken? Absoluut niet. In frisdranken en bruiswater zit een pak meer prik. Verder groeit het aantal bacteriën in een open glas water ook wel, maar die bacteriën zijn in België niet gevaarlijk.