Waarom een glaasje drinken geen ontsmettende werking heeft bij ziekte en 7 andere fabels over alcohol C.D.

02 februari 2018

11u16

Bron: Drinkwijzer, Voedingscentrum 0

Een glaasje alcohol heeft een ontsmettende werking bij ziekte

Wanneer we ons belabberd voelen, doen we de gekste dingen om er zo snel mogelijk weer bovenop te geraken. Een beetje rum bij de thee of een paar glazen op café, dat moet ongetwijfeld een ontsmettende werking hebben en soelaas bieden voor die krioelende microben, toch? In werkelijkheid is het alcoholpercentage in bier (5%), wijn (10%) en sterke dranken (15%) te laag om de ziektekiemen te bestrijden. Buiten het feit dat alcohol belastend is voor je lever, is de kans ook nog eens bijzonder groot dat alle extra toevoegingen aan dat alcoholische brouwsel je enkel en alleen nog mottiger doen voelen.

Een glas per dag is niet schadelijk voor de gezondheid

Bepaalde onderzoeken tonen aan dat één glas per dag de kans op bepaalde chronische ziektes verkleint. Maar tegelijkertijd verhoogt datzelfde glas de kans op zowel borst-, darm- en longkanker als beroertes. De voordelen van alcohol wegen dus niet op tegen de nadelen. Wil je echt goed doen voor je gezondheid, dan drink je beter geen alcohol.

Hoe meer je drinkt, hoe minder stress

Niets zo fijn als na een lange werkdag neervlijen in de zetel met een glaasje wijn. Alcohol mag dan een ontspannend effect hebben op ons lichaam en geest, meer drinken is niet meteen de oplossing voor wie kampt met stress. Overmatig alcoholgebruik heeft op korte termijn een verdovende werking, maar uit zich op termijn in aanzienlijke gezondheidsproblemen.

Je seksuele prestaties worden beter wanneer je gedronken hebt

Matig alcoholgebruik werkt ontremmend waardoor het verlangen naar seks toeneemt. Tegelijkertijd daalt bij mannen daalt de testosteronspiegel, waardoor het hoogtepunt net iets langer kan worden uitgesteld. Bij vrouwen nemen de hormonen dan weer net toe, met een heftiger orgasme als gevolg. Allemaal goed en wel, maar één glas te veel en je krijgt het averechts effect, denk aan erectieproblemen en moeite met klaarkomen.

Beter een keer stevig doordrinken, dan iedere dag een beetje

Weer zo'n fabeltje waar niets van aan is. Denk maar aan het effect dat grote hoeveelheden alcohol op je lever heeft. Zelfs wanneer piekgebruik op weekbasis niet tot overmatige alcoholconsumptie leidt, is het absoluut not done voor een goede gezondheid.

Een koude douche werkt ontnuchterend

Iedereen heeft wel eens een zwak momentje waarbij we net iets steviger in de drank vliegen dan gepland. Wie denkt een koude douche te nemen, om de alcohol uit het systeem te verjagen, heeft het alweer bij het verkeerde eind. Een koude douche heeft (net als cafeïne) opwekkend effect, maar de enige manier om weer nuchter voor de dag te verschijnen is jouw lever zijn werk laten doen.

Nog wat eten voor het slapen absorbeert de alcohol beter

Hoewel we in een dronken bui schaamteloos de ene pitabar na de andere afschuimen, absorbeert die vette hap helaas geen alcohol. Wel is het zo dat alcohol minder snel wordt opgenomen in het bloed wanneer de maag gevuld is. Een fondke leggen is dus nooit een slecht idee.

Bier na wijn geeft venijn, wijn na bier geeft plezier

Het is een volkswijsheid die al generatie op generatie wordt overgedragen, maar over de waarheid valt te twisten. Historici verwijzen ons voor een verklaring terug naar de middeleeuwen. Toen was het voor de lagere klassen gebruikelijk om bier te drinken, terwijl wijn was weggelegd voor de adel omwille van de hoge prijs. Kreeg een boer toch wijn in handen, dan bracht dat plezier. Moest de adel zich plots beperken tot bier, dan gaf dat venijn. De uitspraak is dus eerlijk figuurlijk.